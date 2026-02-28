Израиль нанес удар по Ирану, объявлено чрезвычайное положение

Израиль нанес превентивный удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Израиля.

«Государство Израиль нанесло превентивный удар по Ирану с целью устранения угрозы Израилю. Министр обороны Кац подписал специальный указ, согласно которому на всей территории Государства Израиль вводится режим чрезвычайного положения», – сообщили в заявлении израильского ведомства.

Иранские СМИ сообщают о трех взрывах в центре Тегерана. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.