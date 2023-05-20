В Татарстане на фоне повышенного спроса запустили новые речные круизы по Волге

С каждым годом в Татарстане все большую популярность приобретают речные прогулки – это подтверждают данные многочисленных опросов. Так, в прошлом году, по данным Татфлота, в путешествия на круизных теплоходах отправились 260 тысяч человек, еще более 250 тысяч жителей и туристов Татарстана совершили прогулки на регулярных речных рейсах.

Развитие этого направления входит в цели национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В этом году, учитывая растущий спрос, сразу несколько туроператоров республики запустили круизные туры и путешествия по Волге и Казанке, сообщает Госкомитет РТ по туризму. Так, к примеру, желающие могут совершить речную прогулку на теплоходе, в которую входит аудиоэкскурсия и обзор Верхнего Услона, Храма всех религий, Набережных Моркваш, села Печищи, а при желании можно отправиться в Свияжск.

Также в прогулки по Казанке и Волге можно отправиться и от Центра семьи «Казан». Кроме того, с этого сезона жителям и туристам республики доступны теплоходные туры по брендовому маршруту «Великий Волжский путь» с отправлением из Казани.

На сегодняшний день «Великий Волжский путь» – это межрегиональный туристский проект, объединяющий 14 регионов Приволжского федерального округа и шесть национальностей.

Длительность круизов составляет от 3 до 7 дней, отправиться можно в Нижний Новгород, Чебоксары, Елабугу, Пермь, Чистополь, Болгар, Сарапул, Чайковский, Нижнекамск, Макарьево, Козьмодемьянск.

Напомним, национальные проекты в России реализуются с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.