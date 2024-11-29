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Новости Татарстана и Казани
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Атмосферный фронт принесет в Татарстан осадки в виде снега и мокрого снега
Сегодня, 29 ноября, под воздействием атмосферного фронта погода в Татарстане приобретет неустойчивый характер. Температурный фон при этом немного поднимется, сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Утром и днем местами по региону, включая Казань, ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.
Кроме того, кое-где, в том числе в столице РТ, вновь опустится туман и возможен слабый гололед. Местам на дорогах образуется гололедица.
Будет южный и юго-восточный ветер силой от 5 до 10 м/c. В светлое время суток он иногда будет усиливаться порывами до 14 м/c.
Температура воздуха по Татарстану в дневные часы составит от -4 до +1 градуса (в Казани — от 0 до -2 градусов).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что зима в республике начнется с потепления до +2 градусов.
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