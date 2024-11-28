Гидрометцентр РТ: Зима в Татарстане начнется с потепления до +2 градусов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Конец осени и начало зимы в Татарстане выдадутся относительно теплыми. Это следует из прогноза, который распространил Гидрометцентр РТ.

Завтра, 29 ноября, атмосферный фронт принесет в республику небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Местами возможны туманы и слабый гололед. Кое-где на дорогах образуется гололедица. После достаточно холодной ночи днем температура воздуха составит от -4 до +1 градуса.

В субботу и воскресенье, 30 ноября и 1 декабря, регион окажется под влиянием южной части циклона. Прогнозируется небольшой снег. В выходные дни температура воздуха в темное время суток будет составлять от -1 до -7 градусов, в светлое — от -4 до +1 градуса.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник, 2 декабря, на территории Татарстана ожидается облачная погода с небольшим снегом. Во вторник, 3 декабря, на республику будет влиять периферия антициклона, в связи с чем осадки маловероятны. Температурный фон в ночные часы будет равняться 0, -5 градусам, в дневные — от -2 до +2 градусов. На дорогах местами сохранится гололедица.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что татарстанцам рассказали, дойдут ли до республики московские снегопады.