Минобрнауки Татарстана напомнило об условиях отмены занятий из-за морозов

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Уроки в школах Татарстана могут быть отменены при температуре воздуха от -23 градусов и ниже. Об этом напоминают в пресс-службе Минобрнауки РТ.

В начальных классах сельских школ занятия отменяются, если столбики термометров опускаются до -23 градусов, а в начальных классах городских и 5–9-х классах сельских школ — если они снижаются до -25.

В 5–9-х классах городских школ уроки не проводятся, если температурный фон опускается до -27 градусов. В 10-х и 11-х классах сельских школ они отменяются начиная с -30 градусов, а в 10-х и 11-х классах городских школ — начиная с -32.

Проведение занятий по физической культуре в зимний период на открытом воздухе (СанПиН 2.4.2.2821-10)

При этом заниматься физкультурой зимой на открытом пространстве младшеклассникам можно лишь при температуре воздуха не ниже -3 градусов и скорости ветра не более 6–10 м/с, а старшеклассникам — не ниже -10 градусов и скорости ветра не более 6–10 м/с, отмечают в ведомстве со ссылкой на санитарные нормы и правила.

Кроме того, Минобрнауки РТ рекомендует приостановить перевозку детей школьными автобусами и выезды детей за пределы муниципальных образований, если температура воздуха достигает отметки в -25 градусов или становится ниже. Руководители органов управления образования и образовательных организаций в период сильных морозов должны усилить контроль за работой систем теплоснабжения.

Вместе с тем в Татарстане все школы будут работать в прежнем режиме. Если родителям не с кем оставить несовершеннолетних детей, то учреждения образования примут их при любой температуре. С ребенком будут заниматься педагоги, его обеспечат горячим питанием. Если ученик остается дома, родителям советуют предупредить классного руководителя о том, что он пропустит школу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что синоптики Татарстана предупреждают о 37-градусных морозах.