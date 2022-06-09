Ассоциация туроператоров РФ: Анталья может потерять 45% российских туристов в этом году

По итогам 2022 года турецкий курортный город Анталья может потерять 45% туристов из России. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

«Такой показатель для Антальи будет на 45% меньше, чем в 2019 году, тогда приехали свыше 5,5 млн туристов из РФ, и даже на 17% меньше, чем в „ковидном“ 2021 году», — рассказали в ассоциации.

По словам экспертов АТОР, уменьшение туристического потока не связано с тем, что «россияне расхотели отдыхать в Турции». Спрос с учетом закрытия для россиян многих курортных направлений за рубежом очень быстро растет, но дефицит самолетов и сужение географии вылетов из-за санкций Запада ограничивают возможности туристов.

В ответ на проведение специальной военной операции на Украине, которую Президент РФ Владимир Путин анонсировал утром 24 февраля, многие страны стали ужесточать санкции против России.

Воздушным судам российских перевозчиков запретили приземляться, взлетать и пролетать над территорией Европейского Союза. Соединенные Штаты также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.