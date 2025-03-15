Ассоциация «Ирбис» подписала соглашение с движением «По следам снежного барса»

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В Казани на конференции «Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий» межрегиональная ассоциация «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» подписала соглашение о сотрудничестве с общественным движением «По следам снежного барса».

«Для нас это важный шаг. Мы понимаем, что для сохранения снежного барса в нашей стране нам нужно работать вместе. Представители движения «По следам снежного барса» проявили себя очень нужными партнерами, которые оказывают большую помощь в научно-исследовательской работе. Будем дальше развивать это направление и начнем организовывать экспедиции не только на Алтай, но и в другие регионы, где водятся снежные барсы», – рассказала директор ассоциации Дарья Петрова.

Соглашение направлено не развитие совместной научно-исследовательской и экопросветительской природоохранной работы, направленной на сохранение популяции снежного барса.

«Ходить в горы – все равно что на разведку. Можно только с надежными людьми, которым можно доверять. Ассоциации «Ирбис» мы доверяем. Мы будет продолжать работать ради сохранения снежного барса в России, а затем можем выйти и на международный уровень», – заметил руководитель добровольческой экспедиции «По следам снежного барса» Игорь Паутов.