Архангел в небе: как боец из Татарстана стал охотником за вражескими дронами

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

Вячеслав из Новошешминского района Татарстана подписал контракт в июне 2024 года, хотя ранее не служил в армии по состоянию здоровья.

Супруга сначала была против – в их семье трое малолетних детей, один из которых требует особого ухода. Но Вячеслав смог убедить Наталью. Она, скрепя сердце, отпустила мужа.

Путь бойца начался в Самаре, где контрактников распределяли по специальностям. Его главное гражданское умение оказалось очень полезным на фронте: Вячеслав, работая в ПАО «Татнефть», обучился управлять беспилотниками. Теперь его навыки используются не для геологоразведки и мониторинга трубопроводов, а для наблюдения за передвижением противника и точечных ударов по его позициям.

Вячеслав быстро освоил военное применение дронов, став сначала оператором БПЛА, а затем и командиром отделения. В его подчинении – семь бойцов. Они управляют тремя видами беспилотников, но главная ударная сила –FPV-дроны.

«Лучше с такими не сталкиваться», – уверен он. Эти беспилотники, ведомые через специальные очки, наносят точечные удары, разрушая укрепления и технику врага. Но и противник действует аналогичным образом. Украинские дроны атакуют опорные пункты, следят за позициями российских войск, создавая постоянное напряжение.

«Недаром спецоперацию называют войной дронов. Украинские аппараты иногда летят тучами, но мы справляемся», – заявил татарстанец.

Фото предоставлено Ольгой Ивановой

О своей службе ефрейтор Вячеслав говорит скромно. За девять месяцев на фронте он получил две награды: медали «За воинскую доблесть» II степени и «За участие в СВО». Но когда его спросили, за что именно он удостоился первой медали, с улыбкой сказал: «Да было дело… Бой был тяжелый».

Сейчас татарстанец – опытный боец, обучающий новичков управлению дронами. Операторы БПЛА идут в атаку вместе со штурмовиками роты, в которую входит их отделение, прикрывая пехотинцев с воздуха. Вячеславу как командиру приходится не только управлять дроном, но и следить за подчиненными, обеспечивая их безопасность.

Важную поддержку бойцам оказывают добровольцы. Особенно ценны генераторы – без них связь и техника на позициях долго не продержатся. «Они работают круглосуточно, и мы в них нуждаемся постоянно», – пояснил он.

Сейчас Вячеслав впервые за девять месяцев побывал дома. На повестке дня – не отдых, а заботы: нужно доделать обшивку нового дома, куда недавно переехала семья. «Если не успею за 15 дней, закончу в следующий отпуск. Или после победы», – выразил уверенность он.

Дома татарстанца ждут родители, сестры и, конечно, любимая жена и дети. 13-летняя Виктория, 11-летний Ярослав и 4-летний Елисей пишут папе письма, рисуют рисунки. В каждом из них – одна главная фраза: «Ждем тебя домой с Победой!»

Позывной Вячеслава – Архангел. Его предложили сослуживцы, узнав, что он родом из села Слобода Архангельская. Теперь этот позывной для него не просто имя, а символ. Он напоминает ему о доме и о его долге, заметили в администрации Новошешминского района РТ.

Ранее, 3 марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию к тому моменту ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.