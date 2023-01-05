Артисты казанского театра прочитают в Кремле народные сказки

Артисты казанского театра прочитают для гостей двора Присутственных мест народные сказки и любимые рассказы. Об этом «Татар-информу» сообщили в Институте развития городов РТ.

Посетители услышат волшебные истории про мальчика Вовку, про чудеса в Дедморозовке и про других известных героев.

Чтения пройдут 5-7 января в полдень и 14 января в 12.00 на сцене двора.

Ранее сообщалось, что Новый 2023 год у Центра семьи «Казан» и в парке «Черное озеро» встретили 30 тыс. жителей и гостей города. Еще 26 тыс. человек побывали в первый день Нового года в Казанском Кремле. О том, как в Татарстане отмечают новогодние праздники, читайте в большом материале.