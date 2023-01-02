26 тыс. жителей и гостей Казани побывали в первый день Нового года в Кремле

Около 26 тыс. человек посетили Казанский Кремль в первый день нового года, а 24 тыс. человек побывали во дворе Присутственных мест. Об этом «Татар-информу» рассказали в Институте развития городов Татарстана.

В этот же день артисты театров Sdvig и «Сдвиг по фазе» Роман Богданов и Ильдар Валеев выступили во дворе Присутственных мест Казанского Кремля.

Со сцены прозвучали детские сказки о Морозко, удалом Камыр-Батыре и хитром и храбром дровосеке.

Также для юных гостей Казанского Кремля прошел спектакль «Мастерская подарков» и большой концерт с участием финалистки шоу «Голос. Дети» Саиды Мухаметзяновой, группы «Киви» и диджея Malsi Music.

Ранее сообщалось, что Новый 2023 год у Центра семьи «Казан» и в парке «Черное озеро» встретили 30 тыс. жителей и гостей Казани.