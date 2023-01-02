«Голос» в Кремле и «Забег обещаний» на 2023 метра: как в Татарстане встретили Новый год

Финалистка шоу «Голос. Дети» Саида Мухаметзянова выступила в Присутственных местах Казанского Кремля, а челнинцы пробежали марафон в 2 километра. Как отметили самую волшебную ночь в году и первый день нового года в городах Татарстана — в обзоре «Татар-информа».

На площадке у «Чаши» новый 2023 год встретили 20 тысяч человек

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Карнавальная ночь» и выступления диджеев

Новый 2023 год у Центра семьи «Казан» и в парке «Черное озеро» встретили 30 тысяч жителей и гостей Казани. Так, на площадке у «Чаши» побывали 20 тысяч человек. Еще 10 тысяч человек посетили «Черное озеро».

Праздничная концертная программа стартовала в 22.00 у главной елки рядом с Центром семьи «Казан». Здесь выступили диджей-сет от Dj Молотов, музыкальные группы «Барбара Бэнд», «Веселые Волгари», «Австралия» и исполнительницы Александра Бушуева и Анастасия Макарова, также была организована трансляция новогодних обращений.

С 23.00 всех ждали на любимом городском катке в парке «Черное озеро» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А с 23.00 всех ждали на любимом городском катке в парке «Черное озеро». Новогодняя программа открылась показом советских фильмов «Карнавальная ночь» и «Ирония судьбы, или С легким паром!». В программе прозвучали диджей-сет от Malsi Music, выступление группы Monte Carlo, представление от Деда Мороза и Снегурочки.

В первый день 2023 года казанцев и гостей города ожидало продолжение новогодней программы. На разных площадках города развернулись яркие представления, выступления артистов, необычные кинопоказы и концерты. Все желающие могли не только прокатиться на коньках, но и посмотреть фильм в парке «Черное озеро». В это же время молодые казанские актеры Роман Богданов и Ильдар Валеев выступили во дворе Присутственных мест Казанского Кремля. Со сцены прозвучали детские сказки об удалом Камыр-Батыре и хитром и храбром дровосеке.

На площадке у Центра семьи «Казан» прошел концерт с новогодними хитами на русском и татарском языках Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Также для юных гостей Казанского Кремля прошел спектакль «Мастерская подарков».

Уже вечером на площадке у Центра семьи «Казан» развернулись игры, в которых приняли участие Дед Мороз, Снегурочка, а также символ 2023 года — Кролик. Затем прошел концерт с новогодними хитами на русском и татарском языках. Перед зрителями выступили артисты Казанской городской филармонии.

«В 2023 году мы желаем всем сохранить веру в чудо, веру в лучшее»

В первый день наступившего года на сцене у главной новогодней елки во дворе Присутственных мест выступила Саида Мухаметзянова, финалистка шоу «Голос. Дети». Зрителей также радовала кавер-группы «Киви» с хитами в разных музыкальных жанрах и DJ Malsi Music, известный своими сетами на лучших вечеринках города.

В первый день наступившего года на сцене у главной новогодней елки во дворе Присутственных мест выступила Саида Мухаметзянова Фото: предоставлено Институтом развития городов Татарстана

«Зрителей было очень много, на мероприятия приходили целыми семьями. Настоящий семейный праздник», — поделились с «Татар-информом» в Институте развития городов Татарстана.

Концерт посетили жители разных городов республики, России и даже других стран. Так, среди гостей были те, кто приехал из Башкортостана, Марий Эл, а также из Краснодарского края, Оренбургской области, Москвы.

Среди иностранных зрителей были представители Казахстана, Узбекистана и Турции.

Концерт посетили жители разных городов республики, России и даже других стран Фото: предоставлено Институтом развития городов Татарстана

В исполнении Саиды гости двора услышали песни татарской эстрады, а также попурри из русско-татарских народных песен, «Иделләре-күлләре», «Кар кызы» и другие. А когда зазвучал DJ Malsi Music, публика пустилась в пляс.

Солистка группы «Киви», барабанщица Анна Чуева пожелала всем сохранить веру в чудо.

«Дорогие друзья, люди нашего города! В 2023 году мы желаем всем сохранить веру в чудо, веру в лучшее! Научиться видеть в каждом моменте драгоценное и важное. Любите, пойте, обнимайте друг друга, стройте планы и живите полноценной жизнью! Счастье близко», — обратилась она к гостям.

Солистка группы «Киви», барабанщица Анна Чуева пожелала всем сохранить веру в чудо Фото: предоставлено Институтом развития городов Татарстана

В целом территорию Казанского Кремля в первый день нового года посетили 26 тысяч человек, а 24 тысячи побывали во дворе Присутственных мест.

«От имени наших воинов хочу сказать слова благодарности каждому челнинцу за поддержку»

В Набережных Челнах новогодние гулянья в ночь на 1 января развернулись на площади Азатлык. Жителей поздравили мэр Автограда Наиль Магдеев, депутат Госдумы Альфия Когогина и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой.

Наиль Магдеев: «Новый год — это семейный, теплый, душевный праздник. Каждый загадывает желания, которые бы сбылись в 2023 году. Желаю каждому семейного счастья, любви, благополучия» Фото: предоставлено Управлением информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Обращаясь ко всем горожанам и гостям, Наиль Магдеев отметил, что 2022 год был сложным, напряженным, тревожным для всей нашей страны, республики и Автограда.

«Все мы живем в условиях специальной военной операции, мобилизации: город отправил в зону СВО более тысячи своих лучших сыновей. Безусловно, мы за них переживаем, мы ими гордимся! Будучи там, я еще раз увидел высокий боевой дух. К сожалению, среди наших воинов есть и погибшие. Вечная память! От имени наших воинов хочу сказать слова благодарности каждому челнинцу за поддержку», — сказал он.

Градоначальник подчеркнул, что в это непростое время экономика города работала, предприятия выполнили свои обязательства перед работниками.

«За уходящий год мы вместе смогли отремонтировать дороги, построить театр, школу. Это наш труд, наш большой успех! Новый год — это семейный, теплый, душевный праздник. Каждый загадывает желания, которые бы сбылись в 2023 году. Желаю каждому семейного счастья, любви, благополучия», — пожелал мэр.

Коллективы украсили новогоднюю ночь своими выступлениями Фото: предоставлено Управлением информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Коллективы украсили новогоднюю ночь своими выступлениями. Несмотря на отсутствие салюта, все народные гулянья со сказочными персонажами для взрослых и детей состоялись: и на площади Азатлык, и в микрорайоне «Замелекесье», и в парке «Сидоровка».

По традиции на главной площади была организована трансляция новогоднего поздравления Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В первый день нового года более 200 горожан Набережных Челнов приняли участие во Всероссийской акции «Забег обещаний».

Более 200 горожан Набережных Челнов приняли участие во Всероссийской акции «Забег обещаний» Фото: предоставлено Управлением информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Мероприятие прошло в парке «Прибрежный» в полдень. Участники марафона написали свои желания на стартовых номерах и побежали 2023 метра.

Обещания, которые сами себе давали бегуны, были разнообразными: от романтичных «чаще улыбаться» и «нести добро» до вполне практичных «сделать ремонт» и «стать отличником». Были и неожиданные — например, «прекратить материться».

Участники марафона написали свои желания на стартовых номерах и пробежали 2023 метра Фото: предоставлено Управлением информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Предварительно для бегунов тренер провел зарядку во избежание травм.

Забег объединил множество сообществ — бегунов, лыжников и всех активных горожан.

«Мы ставим перед собой самые амбициозные задачи, ведь Зеленодольск — это город сильных и целеустремленных людей»

В Зеленодольске праздничная программа развернулась на двух площадках — в парке «Авангард» и парке «Березовая роща». В «Березовой роще» была организована концертная программа, игры, розыгрыши, хоровод.

В парке «Авангард» состоялся большой праздничный концерт, на котором выступили местные артисты и артисты Зеленодольского музыкального театра.

В парке «Авангард» состоялся большой праздничный концерт, на котором выступили местные артисты и артисты Зеленодольского музыкального театра Фото: предоставлено пресс-службой ЗМР

Здесь также были организованы веселые игры, хоровод. Гости могли согреться горячим чаем и угоститься выпечкой. Работала ярмарка с сувенирами. Празднование продолжилось за полночь новогодней дискотекой, СМС-поздравлениями, играми и конкурсами.

Обе площадки посетил глава района Михаил Афанасьев, который поздравил жителей с наступающим Новым годом, пожелал крепкого здоровья, любви, добра и уюта в каждый дом.

Михаил Афанасьев: «Пусть Новый 2023 год принесет в каждый дом здоровье, любовь и счастье, станет для нас счастливым временем новых идей, знаковых событий и добрых перемен» Фото: предоставлено пресс-службой ЗМР

«2022 год стал для нас годом сплоченности, добра и созидания! В этом году мы построили ряд важных социальных объектов, и эта работа будет продолжена в 2023 году. Мы ставим перед собой самые амбициозные задачи, ведь Зеленодольск — это город сильных и целеустремленных людей. Мы и впредь будем стараться делать все для того, чтобы Зеленодольск становился все более красивым и ухоженным, а жизнь в нем была максимально комфортной для жителей. Нам есть над чем работать, но только вместе мы сможем добиться наилучшего результата! Пусть Новый 2023 год принесет в каждый дом здоровье, любовь и счастье, станет для нас счастливым временем новых идей, знаковых событий и добрых перемен. Яна ел белэн! С праздником! Байрам белэн!» — поздравил зеленодольцев глава района.

В новогодних гуляньях с 31 декабря на 1 января в Зеленодольском районе Татарстана приняли участие 16 тыс. человек.

В Альметьевске у центральной елки на площади Нефтяников были организованы конкурсы и флешмобы Фото: предоставлено пресс-службой АМР

В Альметьевске выступил уличный театр «Пластилиновый дождь» из Самары

Праздничная интерактивная программа в Альметьевске стартовала в 23.00 у центральной елки на площади Нефтяников. Для всех гостей были организованы конкурсы, флешмобы, а также встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Традиционно была организована прямая трансляция поздравлений Президентов РТ и РФ.

Уже после полуночи на сцену вышли Александр Чернов и Марат Шавалеев. Зрителям также был представлен экспериментальный музыкальный проект ABJEM Project.

В первый день 2023 года для альметьевцев организовали зимние игры в сквере «Каракуз». Здесь также прошло выступление уличных театров и шествие сказочных персонажей.

В сквере «Каракуз» прошло выступление уличных театров и шествие сказочных персонажей Фото: предоставлено пресс-службой АМР

Большим праздником стало представление уличного театра «Пластилиновый дождь» из Самары. Такую традицию завел альметьевский театр «Легкие крылья», приглашая из других регионов уличных артистов.

«Мы стараемся ежегодно приглашать разные коллективы. Таким образом, и их поддерживаем, развиваем уличный театр в регионе, и для наших жителей еще больше дополнительных спектаклей предстает», — поделилась с «Татар-информом» руководитель альметьевского театра «Легкие крылья» Гульназ Ханнанова.

Публики на представлении было много, гости и жители города уже знают, что в новогодние праздники уличные театры проводят спектакли на нескольких площадках города Фото: предоставлено пресс-службой АМР

Театр из Самары показал масштабный спектакль «Хранители времени». Публики на представлении было много, гости и жители города уже знают, что в новогодние праздники уличные театры проводят традиционные и интерактивные спектакли и зимние забавы на нескольких площадках города.

«Даже не зная точного расписания, альметьевцы приходят на площадки, зная, что они застанут артистов театра, погрузятся в сказку. Ежегодно меняются только декорации, а новогодняя сказка всегда остается с нами на протяжении всех каникул», — рассказала собеседница агентства.

Спектакль «Абикины сказки» для горожан подготовила Гульназ Ханнанова Фото: предоставлено пресс-службой АМР

А в 18.00 начался спектакль «Абикины сказки». Гульназ Ханнанова сама подготовила премьеру для горожан, выступив в качестве режиссера спектакля.

Раньше альметьевский театр обращался за помощью в создании к коллегам из Санкт-Петербурга — уличному театру «Странствующие куклы господина Пэжо», а на этот раз новое представление полностью создано руками театра «Легкие крылья».

Новое представление полностью создано руками театра «Легкие крылья» Фото: предоставлено пресс-службой АМР

«Мы созрели создать что-то свое — этническое, аутентичное. Все, начиная от масок, бутафории, сценографии, хореографии, — все это было сделано нами. Вчера спектакль ожил, было много публики, ждали сказку, произошла волшебная атмосфера», — поделилась режиссер и руководитель альметьевского театра «Легкие крылья».

Помимо этого, в первый день 2023 года сказочные персонажи прошествовали и по остальным двум площадкам — Центру компетенций и скверу «Яшьлек».

В течение новогодних каникул в Альметьевске будут работать игровые мероприятия в парках, скверах для детей и взрослых, открыт ледовый каток.