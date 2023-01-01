Новый год у казанской Чаши и в парке «Черное озеро» встретили 30 тыс. человек

Новый 2023 год у Центра семьи «Казан» и в парке «Черное озеро» встретили 30 тыс. жителей и гостей Казани. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов.

Так, на площадке у главной городской елки побывали 20 тыс. человек. Здесь выступили DJ Молотов, ВИА «Барбара Бэнд», Александра Бушуева и Анастасия Макарова, ВИА «Австралия», «Веселые Волгари».

Еще 10 тыс. человек посетили «Черное озеро». Новогодняя программа в парке открылась показом советских фильмов «Карнавальная ночь» и «Ирония судьбы, или С легким паром!». Также были подготовлены развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, диджей-сеты от Malsi Music и выступление кавер-группы Monte Carlo.

В январе казанцев ожидает более сотни бесплатных мероприятий, которые развернутся на 19 общественных пространствах. Ожидается, что программа продлится до середины января.