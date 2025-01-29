Артиллерист из Нижнекамска: После контракта не смог быть на гражданке, вернулся на СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

40-летний нижнекамец с позывным Юлий стоит на защите наших рубежей в зоне СВО. Боец ушел на фронт добровольцем в 2022 году. Сначала нес службу в 30-й штурмовой бригаде. После четырех месяцев вернулся на гражданку, но потом снова ушел на позиции. Сейчас он служит артиллеристом.

— Расскажите, как вы оказались в зоне СВО?

— Ушел добровольно еще в 2022 году. Был в штурмовой бригаде, потом был краткосрочный контракт, четырехмесячный, потом я вернулся, но уже мне не удобно было как-то находиться на гражданке, чего-то не хватает мне в этой жизни. Пошел опять в военкомат добровольно, заключил контракт с 80 бригадой артиллерии.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

— Самый сложный момент для вас на СВО?

— Самый сложный момент — это когда теряешь свою технику. Без техники все равно тяжело. Это очень большая потеря для артиллерии. Если даже минус одна техника, это очень большая потеря.

— В самый тяжелый момент о чем думаете, о ком?

— В самый тяжелый момент начинаешь вспоминать своих родных, близких, особенно детей, дочерей своих. У меня две девочки. Это все помогает выжить. Есть настрой... адреналин поднимается.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

— Доходит ли до вас гуманитарная помощь? Читаете ли вы детские письма?

— Гуманитарщики волонтеры — очень с ними легко, они помогают, огромное им всем спасибо. Письма — да, мы читаем, даже степлером приклеиваем в блиндажах. Они у нас на стенках. Пишут их, начиная с первого класса и заканчивая 10-м... Когда читаешь, наворачиваются слезы, и сразу какое-то тепло в душе, чувствуешь, что из дома весточка пришла.

— Вы в отпуск приезжаете, первым делом чем занимаетесь?

— Первые два дня я нахожусь дома, потом прогулки, выезжаем в лес, на лыжах, если зимой приезжаем. Летом стараемся выезжать на природу куда-нибудь, там просто от всей городской суеты отдыхаем, без интернета, без телефона — отключаем всей семьей, палатки берем и неделями там живем.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

— Что мужчину заставляет стать защитником?

— Мне кажется это прививается с детства. Внутри уже должно быть заложено, сразу встать в строй в случае чего, защищать свою Родину. Это все с детства идет. Из-за этого мы проводим уроки Мужества и в детских садах, и в школах. Чтобы глядя на нас, они понимали, что это такое, чтобы ничего не боялись...

— Что пожелаете молодежи?

— Мирного неба, патриотизма, чтобы слушались взрослых и не видели эту войну.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.