Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Вучич опроверг сообщения о своем отказе от приглашения Путина на саммит БРИКС
Президент Сербии Александар Вучич примет окончательное решение о посещении саммита БРИКС в Казани не ранее 10 октября. Об этом во время пресс-подхода рассказал сам глава государства, передает ТАСС.
«Я видел несколько заголовков, я видел, что некоторые говорили, что я что-то отверг, некоторые говорили, что я что-то принял, и все они лгали целый день, – заявил Вучич. – Я сказал, что посмотрим, я просто сказал, что есть заранее запланированные визиты».
По его словам, решение по данному вопросу будет принято 10 и 15 октября, но не ранее этих дат.
«Но нет сомнений в том, что поступило важное приглашение, как и то, что ранее у нас были запланированы важные визиты», – заключил лидер Сербии.
Ранее Вучич рассказал, что получил приглашение от Президента России Владимира Путина. Кроме того, на полях Восточного экономического форума глава российского государства выразил надежду на приезд сербского коллеги в октябре.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»