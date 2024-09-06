Вучич опроверг сообщения о своем отказе от приглашения Путина на саммит БРИКС

Президент Сербии Александар Вучич примет окончательное решение о посещении саммита БРИКС в Казани не ранее 10 октября. Об этом во время пресс-подхода рассказал сам глава государства, передает ТАСС.

«Я видел несколько заголовков, я видел, что некоторые говорили, что я что-то отверг, некоторые говорили, что я что-то принял, и все они лгали целый день, – заявил Вучич. – Я сказал, что посмотрим, я просто сказал, что есть заранее запланированные визиты».

По его словам, решение по данному вопросу будет принято 10 и 15 октября, но не ранее этих дат.

«Но нет сомнений в том, что поступило важное приглашение, как и то, что ранее у нас были запланированы важные визиты», – заключил лидер Сербии.

Ранее Вучич рассказал, что получил приглашение от Президента России Владимира Путина. Кроме того, на полях Восточного экономического форума глава российского государства выразил надежду на приезд сербского коллеги в октябре.