ARD: Немецкая разведка прослушивала переговоры Лукашенко и Пригожина 24 июня

Федеральная разведывательная служба (BND) Германии прослушивала телефонные переговоры основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина и Президента Беларуси Александра Лукашенко во время попытки вооруженного мятежа. Об этом сообщает новостная служба Tagesschau немецкого медиахолдинга ARD.

Утверждается, что сотрудники BND «примерно за неделю» до начала событий заметили «смутные признаки» возможной подготовки Пригожиным мятежа. Немецкая разведка попыталась проверить эту информацию у партнеров, но не добилась успеха и поэтому не стала извещать канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Фото: kremlin.ru

Сам канцлер Германии ранее рассказал, что немецкие спецслужбы, в отличие от американской разведки, «не знали заранее» о планах Пригожина. В итоге о действиях группы «Вагнер» канцелярии Шольца стало известно лишь вечером 23 июня.

При этом на следующий день, 24 июня, BND узнала о посреднической роли Лукашенко, отслеживая его общение с основателем ЧВК. Пресс-служба белорусского лидера тогда рассказала, что переговоры шли весь день, причем велись они по согласованию с Президентом РФ Владимиром Путиным. В итоге удалось договориться об остановке двигавшихся на Москву бойцов «Вагнера» и их возвращении в тыловые лагеря.

Представитель BND не стал комментировать эту информацию. Вместе с тем известно, что разведслужба ФРГ начала отслеживать сообщения и звонки сотрудников ЧВК «Вагнер» еще в 2022 году и в итоге оказалось «достаточно хорошо осведомлена» о деятельности группы.