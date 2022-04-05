«Арбитра можно бить» или «Гинер все купил»: где зарыт корень конфликта Слуцкого с судьями

Помимо слабых результатов на футбольном поле «Рубин» в этом сезоне ассоциируется с «крестовым походом» Леонида Слуцкого практически на весь судейский корпус РПЛ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Крестовый поход» Леонида Слуцкого

1 апреля, в День смеха, казанским болельщикам было не до шуток. «Рубин» проиграл в Казани «Химкам» (2:3) (последней на тот момент команде в таблице РПЛ) и сократил отрыв от зоны вылета до 4 очков. Более того, в последних восьми матчах у казанцев всего лишь одна победа.

Помимо слабых результатов на футбольном поле «Рубин» в этом сезоне ассоциируется с «крестовым походом» Леонида Слуцкого практически на весь судейский корпус РПЛ. В матче с «Химками», по мнению многих болельщиков и СМИ, судейство было далеко не идеальное. Владислав Безбородов грубых ошибок не допустил, но в мелких решениях явно симпатизировал подмосковной команде. Слуцкий после матча не сказал про работу арбитра ни слова. Изменил мнение? Вряд ли. Просто над тренером висит реальная угроза дисквалификации до конца сезона.

В матче с «Химками» Владислав Безбородов грубых ошибок не допустил, но в мелких решениях явно симпатизировал подмосковной команде Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) после матча с «Ростовом» в Казани (1:2) условно дисквалифицировал главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого до конца сезона 2021/22, а также оштрафовал на 250 тысяч рублей. То есть при любом «рецидиве» тренер будет отстранен от любых соревнований под эгидой РФС до конца сезона.

Как тренер «Рубина» перешел «красную линию»

Это жесткое решение РФС венчало финальный взрыв Слуцкого в отношениях с судьями. После игры с «Ростовом» он буквально разнес арбитра Виталия Мешкова в прямом эфире «Матч! Премьер». Часть его спича с нецензурными выражениями была «запикана». Арбитра он назвал пародией на судью, призвав не допускать к работе на матчи. Позже на пресс-конференции Леонид Викторович продолжил.



«Всегда хочется комментировать футбол, чтобы это был реальный футбол, а не бенефис арбитра. Полное беззаконие и безнаказанность. Поэтому Мешков – главный герой матча, и все люди, которые пришли в такой мороз, видели его шикарный бенефис. Он творил всё, что хотел и как хотел. Кто его назначал? Это вообще фантастика. Все прекрасно знают, он даже никогда не жмет руку. У него высокомерие выше Эвереста. Двадцать один тур его не было – всё было нормально. Тут его все равно назначили на нашу игру», – фонтанировал эмоциями Слуцкий.

Почти весь сезон наставник «Рубина» воюет с арбитрами. После большинства матчей тренер в той или иной степени предъявлял претензии людям со свистком. Помимо «кейса» Мешкова запомнилась история с Сергеем Ивановым, который просто удалил Слуцкого с поля в домашнем матче против «Зенита» (1:3). Так или иначе, свежая история на матче с «Ростовом» стала некой красной линией, после которой хорошего судейства на играх «Рубина» можно не ждать. И не совсем правильно обвинять в этом лишь самих арбитров. Личные отношения всегда так или и иначе влияют на рабочие моменты. Это неизбежно при любом уровне профессионализма или его отсутствия.

«Если человек арбитр, его уже можно бить»: Слуцкий начал карьеру тренера с хука на футбольном поле

Интересно, что история противостояния Слуцкого с арбитрами началась с еще более одиозного случая. Двадцать два года назад, на старте своей карьеры Леонид Викторович и вовсе ударил судью на матче второй лиге. Тогда специалист руководил «Олимпией», костяк которой составляли футболисты 17-18 лет.

«На каком-то абсолютно рефлекторном уровне у меня вылетел правый боковой. Такую вот я выбрал форму защиты. Хотя, конечно, и ужасным способом. Бить судью не самый эффективный способ изменить мир», – заявил тогда Слуцкий.

Это был вопиющий случай, который имел большой резонанс. Карьера Слуцкого могла завершиться в 2000 году пожизненной дисквалификацией. Но молодого на тот момент тренера спасли неведомые силы в лице Алексея Спирина – председателя инспекторского комитета РФС, который призвал дать последний шанс молодому тренеру. Интересно, что через 16 лет, будучи уже главным тренером сборной России, Слуцкий юморил на эту тему. Причем на грани фола.



– Правый боковой был нанесен. Я шикарно разбираюсь в боксе. Я тогда еще не был женат. Мне показалось, что он ухлестывает за моей девушкой. Поэтому думаю: дай-ка двину ему. А что, для этого какие-то основания нужны?



– Так можно сказать – всех арбитров можно бить.



– В принципе, если человек арбитр, его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр, – говорил Слуцкий в интервью «Матч ТВ».

На личную неприязнь судей и отсутствие рукопожатий Слуцкий жаловался и в голландском «Витессе»

В целом уже понятно, что Леонид Викторович на протяжении почти всей карьеры не жаловал судей. Отдельные эпизоды можно вспомнить и по его работе в ФК «Москва», «Крыльях Советов» и даже за рубежом.

В апреле 2019 года Леонид Слуцкий был дисквалифицирован на один матч чемпионата Голландии за жесткую критику арбитра Сердара Гёзюбююка. Тогда наставник местного «Витесса» после игры с ПСВ назвал судью «огромной проблемой» для его команды. «Витесс» трижды выходил вперед, но упустил победу. Причем ПСВ два мяча забил с пенальти и один из них уже в добавленное время, а команда Слуцкого заканчивала игру в меньшинстве. Интересно, что тренер и тогда говорил о личной неприязни арбитра по отношению к своей персоне. И тема отсутствия рукопожатий тоже звучала. Все это мы слышали и в работе Слуцкого в «Рубине».

До «Рубина» сражения Слуцкого с арбитрами носили скорее рецидивный, а не системный характер Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мне кажется, все дело в личной неприязни. На уровне Лиги чемпионов арбитры очень открыты, дружелюбны, улыбаются, шутят и жмут руки. Гёзюбююк же никогда не жмет руку, никогда не здоровается и не прощается. Он ни разу не ответил мне на вопрос, почему не использовался видеоповтор. Он слишком высокомерный и эгоистичный. Для меня он абсолютно худший арбитр в мире», – говорил Слуцкий в беседе с FOX Sports.

Но до «Рубина» сражения Слуцкого с арбитрами носили скорее рецидивный, а не системный характер. В Европе наверняка тренера предупредили о недопустимости подобного поведения, а на уровне сборных Слуцкий себе подобных срывов вообще не позволял.

В ЦСКА ругаться на судей у Слуцкого поводов практически не было. Арбитры в эпоху правления Евгения Гинера всегда с симпатией относились к армейцам Москвы. В ЦСКА Слуцкий трижды выиграл чемпионат России (2013, 2014, 2016), а также по два Кубка России (2011, 2013) и Суперкубка страны (2013, 2014).

«Почему Слуцкий раньше о судействе не кричал и не говорил, что чемпионство ЦСКА незаконно»

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Валерий Чалый в интервью спортивной редакции «Татар-информа» вспоминал последний матч сезона 2016 года, когда ЦСКА в Казани стал чемпионом при Леониде Слуцком. Если бы армейцы не добились победы, то пропустили бы на первое место «Ростов» Курбана Бердыева.

Валерий Чалый: «Почему же Слуцкий раньше о судействе не кричал и не говорил, что чемпионство ЦСКА незаконно?» Фото: rubin-kazan.ru

«Я такой пример приведу. Моя последняя игра в «Рубине» в роли главного тренера. Я хорошо помню, мы играли с ЦСКА на «Казань Арене». Если мы забирали очки у ЦСКА, то чемпионом становился бы «Ростов». В первом тайме мы забиваем чистый гол. Там и без VAR было видно, что никакого офсайда и близко не было. Почему же Слуцкий раньше о судействе не кричал и не говорил, что чемпионство ЦСКА незаконно?

Тогда у меня был последний матч в роли тренера «Рубина». Я знал об этом еще до игры. Но все равно ничего не сказал о судействе в той встрече с ЦСКА. Я мог об этом сказать? Да легко. По каким причинам они ошиблись? А это по-честному ЦСКА чемпионом стал или нет? Пусть тогда Слуцкий скажет всем, что не по-честному я стал чемпионом, отдаю медали. Этого же никто не скажет», – вспоминал Чалый.

Под крылом у Гинера и выход из зоны комфорта

В целом Леонид Слуцкий в ЦСКА работал в зоне максимального комфорта. Это касалось не только судейства матчей в РПЛ, но и финансовых и прочих административных возможностей клуба. Не случайно выражение «Это Гинер все купил» стало полноценным интернет-мемом. Причем со временем эта фраза стала скорее комплиментарной для босса ЦСКА. Слуцкий под крылом у Гинера добился своего тренерского максимума.

Очевидно, что Слуцкий отвык от работы в таких «невыносимых условиях», и он банально сорвался Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Возможно, те золотые для Слуцкого времена разнежили тренера. После ухода из ЦСКА последовал провал со сборной России и не особо славные европейские «гастроли» в британском «Халле» и голландском «Витессе». Слуцкий вернулся в Россию, но столкнулся с реалиями работы не в комфортном ЦСКА, а в перспективном «Рубине», который судят «как всех». Очевидно, что Слуцкий отвык от работы в таких «невыносимых условиях», и он банально сорвался.

Что дальше? Если Леонид Слуцкий по итогам этого сезона не вылетит с «Рубином» в ФНЛ и останется в Казани, то руководству клуба стоит предпринять шаги по примирению тренера с судейским корпусом РПЛ. А то «крестовый поход» Слуцкого за чистоту судейства в России дорого обходится «Рубину» – как рублем, так и потерянными очками, не говоря уже о проваленном в целом сезоне.