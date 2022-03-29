Валерий Чалый: «Футбол в Крыму? Обратимся в РФС, все-таки у Путина глобальные задачи»

Генеральный директор ФК «Севастополь» и бывший наставник казанского «Рубина» Валерий Чалый в эксклюзивном интервью спортивной редакции «Татар-информа» оценил перспективы возвращения крымского футбола под крыло РФС. Также специалист назвал конфликты Леонида Слуцкого с судьями одной из причин неудачного сезона «Рубина».

Валерий Чалый (справа): «Крым вернулся в родную гавань, давно пора и футболу» Фото: официальный сайт ФК «Севастополь» fcsevastopol.ru

«Позвоним Дюкову в РФС, чтобы они рассмотрели «крымский вопрос»

- Российский футбол отстранен от еврокубков и матчей сборных. Именно опасность такого поворота событий остановила интеграцию крымских клубов в РФС в 2014-м году. В новых условиях напрашивается включение команд полуострова в чемпионат России?

- На это надеемся, но пока никакой информации у нас нет. Никто из Российского футбольного союза пока не звонил. Ждем и надеемся на это. Крым вернулся в родную гавань, давно пора и футболу.

- А почему сами не обращаетесь в РФС? Как известно, под лежащий камень вода не течет…

- Я пока этот вопрос изучаю через людей, которые могут информацию дать. А вы хорошую мне подсказку дали. Мысль такая есть. Я думаю, сегодня позвоним Дюкову, чтобы они рассмотрели наш вопрос. Все-таки мы же территория РФ. Понятно, была сборная, были клубы, а сейчас ничего не держит. Надо развивать футбол в Крыму и Севастополе.

- Недавно Владимир Путин призвал весь крупный бизнес России активно входить Крым. Может обратиться к нему с открытым письмом, например?

- Я думаю, что надо сначала в РФС обратиться, все-таки у Путина, как у президента, глобальные задачи. РФС занимается развитием футбола в регионах, а Крым и Севастополь являются как раз регионами России. Наверное, сначала надо обратиться в РФС. А вот если реакции не будет…

«Наверное, Крым должен быть в футбольном мире России, мы же граждане страны, а не какие-то придатки. Такое мое мнение» Фото: официальный сайт ФК «Севастополь» fcsevastopol.ru

На санкции Запада, на мой взгляд, давно пора уже закрыть глаза, как это делает наша страна по отношению ко всем нашим недружественным странам. В том числе на решения УЕФА и ФИФА. И, наверное, Крым должен быть в футбольном мире России, мы же граждане страны, а не какие-то придатки. Такое мое мнение.

В 2014-м году РФС была не готов рисковать международными соревнованиями ради команд Крыма

- С момента воссоединения Крыма с Россией прошло уже 8 лет. Почему за все это время «футбольный вопрос» не был решен?

- Украина наложила вето на выступление всех клубов и футболистов. Они подали в УЕФА и ФИФА документы, чтобы запретить выступать в российских чемпионатах. В итоге УЕФА прислала письмо в РФС, что российский футбол будет исключен из всех соревнований – клубных на уровне национальных сборных, если крымские команды будут включены в чемпионат России. То есть, были угрозы ввести те меры, которые были введены против нас сейчас. В 2014-м году РФС была не готов рисковать международными соревнованиями ради команд Крыма.

«Доходило до смешного, российским командам на сборах в Крыму запрещалось играть даже товарищеские матчи с крымскими клубами» Фото: официальный сайт ФК «Севастополь» fcsevastopol.ru

- Ранее Вы также говорили про особую экономическую футбольную зону в Крыму.

- Она не была особой. УЕФА исключила три команды из соревнований профессиональных команд России, но сделали вид, что заинтересованы в развитии футбола в Крыму. В итоге была создана Премьер лига Крымского футбольного союза под эгидой УЕФА. Естественно, к нашим соревнованиям РФС не должен был иметь никакого отношения. Доходило до смешного, российским командам на сборах в Крыму запрещалось играть даже товарищеские матчи с крымскими клубами.

Дальше момент такой: УЕФА придумал эти соревнования и нужны были деньги для их проведения. Сначала были прожекты, что финансы будут какие-то выделять. Я работаю в Севастополе уже пятый год и не видел ни одного представителя УЕФА, не говоря уж о какой-либо помощи. Крымский футбольный союз не развивается, как футбольная организация. Мы не развиваем крымский футбол. В ФК «Севастополь» сейчас выступают лишь два игрока «с материка». А остальные все местные – крымские. А вот все другие команды составлены из приезжих футболистов. И при этом именно наш «Севастополь» борется за чемпионство с «Таврией». И вообще странная ситуация, когда в крымской Премьер-лиге лишь одна команда представляет Севастополь. Бьемся одни против всей лиги.

«Странная ситуация, когда в крымской Премьер-лиге лишь одна команда представляет Севастополь. Бьемся одни против всей лиги» Фото: официальный сайт ФК «Севастополь» fcsevastopol.ru

«Чемпионат Крыма вместе с ДНР и ЛНР? Ни в коем случае!»

- С учетом того, что сейчас происходит на Украине, можете спрогнозировать или представить какой-то совместный чемпионат Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона и так далее?

- Ни в коем случае. Они же не являются российскими территориями. А у нас два региона России - 92 и 82. Как регионы России, мы должны выступать в российском чемпионате, а не в каких-то непонятных соревнованиях. Есть независимые республики, пусть между собой играют. Это мое мнение. Если они также будут в составе РФ – другой вопрос. На территории России мы работаем, живем по российским законам, мы получаем российские рубли, у нас работают российские суды, у нас работают российские органы управления и власти. На каких основаниях нам играть в футбол в совместном чемпионате ЛНР и ДНР?

- Может, из гуманитарных соображений?

- Нужно играть, конечно, играть товарищеские матчи, это здорово. Но не официально. Конечно, это очень важно для того, чтобы развивать, обмениваться, сменить географию, иметь зрителей, войти в мирное русло. Это нормально. Но только не официально.

- А как вы относитесь к военной операции на Украине?

- Я полностью поддерживаю решение нашего главнокомандующего, президента России Владимира Путина. Я знаю, что такое Украина, я знаю, какая там ситуация. Нам такую ситуацию не надо, что там творится на сегодняшний день. На себе кое-что испытали.

- А какая-то тревога в Крыму есть? Военные действия недалеко проходят.

- У нас очень спокойно, все нормально. Да, у нас передвигается техника, иногда летают самолеты, но что делать. С другой стороны, у нас мирное небо, нормальная жизнь, нет потрясений, которые могли бы повредить психологическое и экономически.

«Футболисты реагируют на тренерский штаб очень быстро» Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

О проблемах «Рубина»: «Внутри команды что-то произошло»

- Говоря с вами, нельзя не вспомнить «Рубин», в котором вы работали главным тренером. Почему казанцы проваливают сезон?

- Конечно, слежу. Смотрю практически все матчи, которые могу посмотреть. Двоякое такое мнение. Прошлый сезон был удачный. Команда играла, очки набирала, место неплохое заняли. Со стороны видно, что потеряно нечто в атмосфере команды, а не клуба. Внутри команды что-то произошло. И нельзя называть отъезд легионеров значимой причиной. Посмотрите, как играют «Крылья Советов», очень нравится смотреть. В составе почти одни наши. А насчет проблемы в «Рубине», это, наверное, должен объяснить Слуцкий и его помощники.

Но они не расскажут, и это очень плохо. Есть другой момент: нельзя столько внимания уделять судьям. Футболисты просто перестают играть. Психологически они настроены на отрицательный результат и вслед за тренером ругаются с арбитрами. Футболисты уже не настроены на 100% возможностей, на которых они могут играть. Это аксиома. Об этом я могу говорить на своем опыте. Во время матча обсуждение судейства - вообще табу. Нельзя говорить с судьями, как бы ты внутри не кипело, надо сдержать себя.

- Игроки берут пример с тренера?

- Футболисты реагируют на тренерский штаб очень быстро. Они уже не играют, а ищут у судьи ошибки. Во время этого они психологически не готовы играть, они не готовы вступать в борьбу, не готовы выполнять тот объем работы, который необходим на той или иной позиции. И команда разваливается на глазах, что мы и видим на сегодняшний день. Это одна из серьезных проблем, которая сейчас есть у «Рубина». Ничего ты не изменишь, если будешь разговаривать с судьями, только больше против себя их настроишь. Они ведь тоже люди. И они тоже себя уважают. Хоть и ошибаются, также как и футболисты с тренерами.

«Моя последняя игра в «Рубине» в роли главного тренера. Я хорошо помню, мы играли с ЦСКА на «Казань Арене» Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

«Почему Слуцкий раньше о судействе не кричал, и не говорил, что чемпионство ЦСКА незаконно?»

- А в целом претензии Слуцкого к судьям обоснованны?

- Я такой пример приведу. Моя последняя игра в «Рубине» в роли главного тренера. Я хорошо помню, мы играли с ЦСКА на «Казань Арене». Если мы забирали очки у ЦСКА, то чемпионом становился бы «Ростов». В первом тайме мы забиваем чистый гол. Там и без VAR было видно, что никакого офсайда и близко не было. Почему же Слуцкий раньше о судействе не кричал, и не говорил, что чемпионство ЦСКА незаконно?

Тогда у меня был последний матч в роли тренера «Рубина». Я знал об этом еще до игры. Но все равно ничего не сказал о судействе в той встрече с ЦСКА. Я мог об этом сказать? Да легко. По каким причинам они ошиблись? А это по-честному ЦСКА чемпионом стал или нет? Пусть тогда Слуцкий скажет всем, что не по-честному я стал чемпионом, отдаю медали. Этого же никто не скажет.

Все это просто пример, что не надо поднимать волну. Есть определенные моменты, пожалуйста, после матча, давайте, пишите в органы определенные, которые рассмотрят жалобы. Но так публично, и не во время игры. Даже по ТВ-картинке видно, что футболисты бросают играть и начинают спорить с судьями вслед за тренером.

- Вы сказали про атмосферу в команде. Уход из «Рубина» Макарова и Деспотовича из этой же темы?

- Это были ключевые футболисты, которые в прошлом году определяли рисунок игры «Рубина», давали результат и были лидерами команды. Об этом говорил и клуб, и тренерский штаб, все были довольны. Значит, что внутри что-то нехорошо. С такими футболистами просто так не расстаются. А что там за проблема, гадать на кофейной гуще я не буду.

- У вас в «Рубине» был довольно слабый по меркам лиги состав, но команда играла достойно. Может, дадите какой-то совет Слуцкому. И как бы вы выстроили игру «Рубина» в данной ситуации?

- Я совет Слуцкому давать не могу, потому что каждый индивидуален. Как бы я выстроил игру? Мне не корректно говорить о тренере, как бы я поступил на его месте. Буду я на его месте, тогда буду выстраивать игру и скажу, как я это вижу.

«Благой Георгиев и Карлос Эдуардо (на фото). Я говорил, они зарплату получают, дайте мне их в команду. Но нет, и мы потеряли игроков» Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

«Карлос Эдуардо раньше плакал, а потом у него крылья выросли, что было нормальное отношение»

- Тогда так: за счет чего ваш «Рубин» тогда играл достойно, как вы выстраивали игру при среднем составе?

- У каждого тренера есть свои принципы работы, создания коллектива, требования. Систему наработаешь, и у тебя будет все нормально. Системность нужна в любой работе. А по составу? Мы в 2016-м году потеряли игроков основополагающих, которые еще были при Билялетдинове. Например, Благой Георгиев и Карлос Эдуардо. Я говорил, они зарплату получают, дайте мне их в команду. Но нет, и мы потеряли игроков.

Я говорил, они нам помогут, потому что это игроки высокого уровня. Они были лидерами в команде, один и второй. Доверие было. Особенно Карлос Эдуардо, который раньше плакал в определенные моменты, а потом у него крылья выросли, что было нормальное отношение, и диалог с футболистами.