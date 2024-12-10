Апелляционный суд оставил без изменений приговор поволжскому маньяку Радику Тагирову

В Нижнем Новгороде апелляционный суд оставил без изменений приговор Радику Тагирову, которого признали виновным в убийстве 31 пожилой женщины, передает ТАСС.

«Приговор Верховного суда Республики Татарстан оставить без изменений. Апелляционные жалобы – без удовлетворения», – сказал судья.

Во время судебного разбирательства Тагиров заявил, что следствие не было объективным. «Мои объяснения не были учтены, расследование не проводилось», – сказал он, обращаясь с просьбой к суду вернуть дело прокурору. Однако прокурор заявил, что оснований для удовлетворения жалоб Тагирова нет и приговор является законным и обоснованным.

«Татар-информ» рассказывал, что Радик Тагиров ради наживы отправил на тот свет 31 бабушку, еще три женщины чудом выжили после его нападений. Тела убитых женщин находили в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Самаре, Саратове и Екатеринбурге. Свою вину Тагиров не признал.

В марте 2024 года Верховный суд РТ вынес поволжскому маньяку приговор в виде пожизненного лишения свободы. Первые 10 лет Тагиров проведет в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии особого режима. Помимо этого, он должен будет выплатить потерпевшим суммарно чуть больше 1,5 миллиона рублей. Также суд постановил взыскать 600 тысяч рублей с Тагирова за судебные издержки.