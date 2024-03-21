Верховный суд РТ приговорил поволжского маньяка Радика Тагирова к пожизненному заключению

Верховный суд Татарстана вынес приговор душителю бабушек Радику Тагирову. Его признали виновным в убийстве более 30 пожилых женщин, а также в двух покушениях на убийство и в покушении на убийство в целях сокрытия другого преступления. Помимо этого суд признал его виновным в более чем 30 эпизодах грабежей.

«Признать виновным и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», – сказал судья.

Первые 10 лет Тагиров проведет в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии особого режима. Помимо этого он должен будет выплатить потерпевшим суммарно чуть больше 1,5 миллиона рублей.

Помимо этого суд постановил взыскать 600 тысяч рублей с Тагирова за судебные издержки.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, по версии следствия, Тагиров ради наживы отправил на тот свет 31 бабушку, еще три женщины чудом выжили после его нападений. Свою вину он не признает по всем эпизодам.

Следствие считает, что Тагиров избивал бабушек всем, что попадется под руку, а потом душил их. Тела убитых находили в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Самаре, Саратове и Екатеринбурге.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Во время прений прокурор запросил для Тагирова пожизненное заключение, а также потребовал удовлетворить гражданские иски о возмещении морального вреда пострадавшим и возместить 708 тысяч рублей судебных издержек. По мнению следствия, суммарно Тагиров совершил преступлений на срок до 400 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что на последнем слове Тагиров продолжил настаивать, что у него не было ни прямого, ни косвенного умысла на убийства.

«Этот процесс – изнасилование здравого смысла. Ваша честь, прошу не судить меня за злодеяния, которые я не совершал», – сказал он суду.