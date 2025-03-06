Андромеда из Татарстана: женщина, вставшая на защиту Родины, служит в штурмовой бригаде

Жительница Нурлатского района Татарстана с позывным Андромеда с осени 2023 года служит в разведывательно-штурмовой бригаде «Сибирь» в зоне СВО.

Маленькая, хрупкая женщина с добрым сердцем, заботливая мать, любимая бабушка… Так о Валентине говорят ее родные и друзья. Трудно представить, что она – действующий боец российской армии, добровольно вставший на защиту Отечества.

Родители Валентины – выходцы из села Караульная Гора, но родилась она в Нурлате. В 70-х семья переехала в Таджикистан, где девушка провела детство и юность. Именно там она выбрала свою будущую профессию – военную службу.

«Валентина – старшая из четырех детей в нашей семье. Она всегда была бойцом за справедливость, отстаивала интересы слабых, спешила на помощь», – вспоминает сестра Галина.

После возвращения семьи в Нурлат Валентина осталась в Душанбе, где служила прапорщиком в одной из воинских частей. Именно там она получила первый боевой опыт.

В Душанбе она встретила своего будущего мужа – тоже военного. У них родились сын Геннадий и дочь Екатерина. Позже семья переехала в Зеленогорск Красноярского края. Валентина продолжила службу в органах внутренних дел, но в феврале 2022 года, когда началась спецоперация, и она вспомнила, что когда-то давала присягу.

Сначала Валентина стала волонтером: собирала посылки для бойцов, организовывала акции помощи. Однако, понимая, что этого недостаточно, осенью 2023 года подписала контракт и добровольно отправилась на передовую.

Перед отправкой она прошла серьезную подготовку: освоила оружие, тактику боя и оказание медпомощи. Сейчас Андромеда выполняет боевые задачи на Луганском направлении – занимается разведкой, прикрывает подразделения, эвакуирует раненых.

«Я не могу точно ответить, что сподвигло меня подписать контракт. Просто знаю, что должна быть здесь, делать то, что умею. Понимаю, что у меня есть дети, внуки… Но внутри почувствовала – здесь я нужнее», – говорит Валентина.

Мужество Андромеды отмечено высокими наградами, в том числе медалями «За освобождение Донбасса», «За боевые заслуги», «Участнику специальной военной операции».

Однако сама она не считает себя героем. Главное для нее – защита семьи, родных и всей страны.

«Здесь, на передовой, мы – одна большая семья. Люди, которые рядом, в боевых условиях раскрываются по-другому. Мы вместе делаем одно большое дело», – говорит Андромеда.

С особой теплотой она отзывается о волонтерах, как нурлатских, так и сибирских. По ее словам, каждая встреча с земляками – словно глоток воздуха с родной земли, который вдохновляет на новые подвиги.

Андромеда – это не просто красивый позывной, это символ силы и решимости. Женщина, скрывающаяся за этим именем, выбрала путь защитника своей Родины, несмотря на все трудности и риски, связанные с военной службой.

Ее история – это напоминание о том, что настоящие герои живут среди нас, она вдохновляет, учит мужеству и самоотверженности. В условиях, когда мир сталкивается с новыми вызовами, такие люди, как Андромеда, становятся опорой для своих товарищей и всей страны.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Лейсан Галиевой