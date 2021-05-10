Аналитик объяснил, в каком случае доллар может упасть до 50–55 рублей

Изменения в отношениях России и Запада, исчезновение угрозы санкций и другие факторы могут привести к падению курса доллара до 50–55 рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана.

Также, по его словам, изменить ситуацию может экономический бум в мире и России — около 5-6% в год.

«Соответственно, увеличение нефтяных цен даже с нынешних достаточно высоких 68–70 долларов к рубежам 80–86 долларов за баррель Brent. Изменение инвестиционного и производственного климата в стране, делающего его более привлекательным для внутренних и внешних вложений. При гипотетическом наступлении подобных условий рубль был бы способен укрепиться к 50–55 рублям к доллару», — полагает эксперт.

По его мнению, вероятность такого скачка рубля в будущем составляет 20–25%.

В настоящее время рубль укрепляется за счет переговоров о встрече Президента России Владимира Путина и американского лидера Джозефа Байдена, увеличения деловой активности на фоне вакцинации в РФ и мире, а также снижения остроты пандемии коронавируса. Кроме того, на ситуацию оказывает влияние сокращение Минфином закупок валюты по бюджетному правилу и снижение геополитической напряженности, угрозы сильных санкций.

Учитывая сложившуюся обстановку, заключил Гойхман, в течение месяца рубль не опустится ниже 72-72,5 рубля, а также не превысит планку в 75,5-76 рублей за доллар.

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