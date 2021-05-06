Газета Politico озвучила возможные места встречи Путина и Байдена

Встреча президентов России и США может состояться в Праге, а также в Исландии, Словении либо Азербайджане. Такие варианты считают возможными бывшие американские официальные лица, сообщает газета Politico.

Так, в апреле первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, на тот момент также и. о. министра иностранных дел страны, рассказал, что поручил послам республики в Москве и Вашингтоне предложить Прагу в качестве места проведения российско-американского саммита. Это произошло за несколько дней до того, как произошел дипломатический скандал из-за взрывов во Врбетице.

Еще один вариант — Рейкьявик — связан с состоявшейся в 1986 году встречей американского лидера Рональда Рейгана и генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева. МИД Исландии, сообщает РИА Новости, отметил, что не получал предложений о проведении встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена, но готов поддержать данную инициативу.

Словения также в прошлом становилась местом российско-американских переговоров: в 2001 году здесь встретились Владимир Путин и Джордж Буш.

Кроме того, ряд государств Европы уже предложили провести у себя саммит российского и американского лидеров. Среди них в том числе Швейцария, Финляндия и Австрия — «нейтральные» места для проведения подобных встреч.