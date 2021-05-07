Байден заявил, что встреча с Путиным пройдет в июне

Саммит президентов России и США состоится в июне, однако конкретное место и время пока неизвестны. Об этом журналистам в Белом доме сообщил американский лидер Джозеф Байден.

«Я уверен, что мы сможем сделать это, но сейчас пока нет конкретного времени или места, мы работаем над этим», — цитирует его РИА Новости.

Также Байден рассказал, не считает ли «сигналом» присутствие ВС России на границе с Украиной. По его словам, это не изменит желания «встретиться один на один» с Путиным, к тому же войск «значительно меньше, чем месяц назад».

Ранее издание Politico назвало места, где могла бы пройти встреча Байдена и Путина. Также принять саммит сегодня предложила Словения.