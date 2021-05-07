Словения предложила принять саммит Путина и Байдена

Словения готова стать местом встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.

«Словения была бы готова провести у себя такую встречу, если бы оба лидера на это согласились. Словения уже проводила аналогичные встречи в прошлом», — отметили в министерстве.

Подобное мероприятие Словения уже проводила в 2001 году — тогда здесь провели переговоры Владимир Путин и Джордж Буш.

Исходя из этого, ранее газета Politico назвала Словению одним из предполагаемых мест для проведения саммита. Также она озвучила еще несколько вариантов, в том числе Исландию и Швейцарию.