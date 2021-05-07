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Ру Тат
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7 мая 2021  18:44

Словения предложила принять саммит Путина и Байдена

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Словения готова стать местом встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД страны.
«Словения была бы готова провести у себя такую встречу, если бы оба лидера на это согласились. Словения уже проводила аналогичные встречи в прошлом», — отметили в министерстве.
Подобное мероприятие Словения уже проводила в 2001 году — тогда здесь провели переговоры Владимир Путин и Джордж Буш.
Исходя из этого, ранее газета Politico назвала Словению одним из предполагаемых мест для проведения саммита. Также она озвучила еще несколько вариантов, в том числе Исландию и Швейцарию.

Владимир Путин Словения джо байден
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