Аналитик исключил «обнуление» всех долларов США, находящихся в России

США не смогут обнулить все доллары, находящиеся в России, даже если захотят, заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт отметил, что блокировка может коснуться лишь внешнебанковских счетов, так как ограничить внутри России безналичные расчеты в долларах невозможно.

Он также напомнил, что международной единой базы о принадлежности купюр той или иной стране или определенной национальности нет.

«Соответственно, подобные угрозы даже в теории не кажутся реальными», – сказал Кочетков.

Аналитик напомнил, что принятые против России меры резервов были негативно восприняты многими странами и они задумались о переводе расчетов в национальные валюты.

«Это ускорит потерю долларом статуса мировой резервной валюты», – подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России. За рубежом было заблокировано 300 миллиардов долларов российских резервов, а Президент США Джозеф Байден запретил продажу долларовых банкнот в Россию.