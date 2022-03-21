Экономист спрогнозировал массовый отказ от доллара в 2022 году

О переходе на национальные валюты во взаимных расчетах уже задумались многие страны — всех пугает гигантский госдолг США, так как есть опасения, что для экономики, которая входит в рецессию, вернуть такие суммы нереально. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Прайм».

По словам экономиста Егора Клопенко, блокировка на Западе российских резервов на 300 миллиардов долларов, стало беспрецедентным поступком.

«Это беспрецедентный поступок означающий политический дефолт США, расписавшихся в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран. Такая ситуация не может устраивать крупнейших держателей американских ценных бумаг и валюты, таких как арабские страны и Китай. 2022 год станет годом массового ухода стран из сбережений в ценных бумагах и валюте США», — пояснил эксперт.

Клопенко считает, если влияние доллара снизится даже на 10%, то это ускорит инфляцию в самих США и запустит волну нового финансового кризиса и сдувание «пузыря». Также это ускорит вывод средств из долларовых активов, и Россия не так уж сильно от этого пострадает. Эксперт добавил, что РФ в процессе трансформации мировой экономики даже может выиграть.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России.