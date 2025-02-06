АН РТ объединяет лингвистические интернет-ресурсы для развития объяснительного ИИ

Академия наук Татарстана занимается работами по объединению так или иначе связанных с татарским языком лингвистических интернет-ресурсов, разработанных как ее подразделениями, так и другими российскими научными и коммерческими структурами. Об этом сообщили в пресс-службе АН РТ.

Инициатива нацелена на более эффективное применение и удобное использование существующих ресурсов, а также их дальнейшее совершенствование.

Работы ведутся на базе единого Графа знаний, который «является основой для развития объяснительного ИИ и интеллектуальных технологий нового поколения», пояснили в Академии наук республики.

Помимо онлайн-переводчика TatSoft, онлайн-энциклопедии Tatarica, медиаплатформы «Мәгърифәт» и геоинформационной системы «Культурное наследие», речь идет о таких проектах АН РТ, как портал «Тюркская морфема» и электронный корпус «Туган Тел».

Привлекаются также посторонние ресурсы: лингвистическая платформа LingvoDoc (Институт языкознания РАН и Институт системного программирования имени В. П. Иванникова РАН), Корпусы языков малочисленных народов Сибири, сервисы «Яндекса», татарстанский ИИ-помощник «ГосПромпт» и другие.