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Общество 5 февраля 2025 19:43

В Татарстане начал работать ИИ-помощник, который улучшает качество жизни граждан

В Татарстане активно начал работать ИИ-помощник ГосПромт, который использует нейросети для повышения эффективности госуправления.

Как сообщили Минцифры РТ, ГосПромпт - это умный ассистент, который использует современные нейросети и большие языковые модели с открытым исходным кодом для автоматизации рутинных задач. Он помогает анализировать большое количество данных о состоянии экономики, социальной сферы, экологии и других аспектов жизни Татарстана. Такой помощник предоставляет госслужащим всесторонний анализ ситуации, помогает моделировать различные сценарии развития событий и предлагает оптимальные решения, основанные на объективных данных и сложных алгоритмах.

Сервисом уже пользуются 426 госслужащих из 25 ведомств Татарстана, решая в среднем 4 задачи в неделю. Самой востребованной функцией оказалась работа с текстом и документами (24%). К популярным категориям еще можно отнести анализ данных, прогнозирование, обучение и развитие с помощью сервиса ГосПромпт.

Цель создания сервиса – сделать так, чтобы 70% рутинных задач выполнялись на 80% быстрее и на 20% качественнее. ГосПромт расширяет кругозор госслужащих, позволяя видеть скрытые закономерности и долгосрочные последствия принимаемых решений. Это особенно важно в современном мире, где проблемы становятся все более комплексными и взаимосвязанными.

Для республики ГосПромпт поможет в экономическом развитии и поддержке бизнеса. Благодаря программе, прогнозирование экономических показателей стало более точным и оперативным. Это позволяет, например, Минэкономики РТ видеть перспективные направления для поддержки малого и среднего бизнеса, еще больше привлекать инвестиции и стимулировать экономический рост в регионе.

Также ГосПромпт поможет защитить права граждан и обеспечить юридическую безопасность.

«Сервис помогает юристам быстро выявлять риски в нормативных актах, предотвращая ситуации, которые могли бы привести к спорным или несправедливым решениям. Это делает государственные процессы прозрачнее, справедливее и надежнее для каждого жителя республики», - прояснили в Минцифры РТ.

Еще ГосПромпт обеспечит четкое информирование граждан и эффективная коммуникация госорганов. Он поможет структурировать сложную информацию в понятном виде. Теперь важная информация предоставляется просто и без сложной бюрократической терминологии.

«ИИ в госуправлении можно сравнить с мощным увеличительным стеклом, которое позволяет увидеть детали и закономерности, ранее скрытые от человеческого глаза. Но, как и любой инструмент, он требует мудрого и ответственного использования. Задача - научиться использовать потенциал ИИ, не теряя при этом человечности и своих традиционных ценностей!» -сказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Ранее сообщалось, что татарстанским школьникам раскроют секреты операционных систем на «Уроке цифры».

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#искусственный интеллект #Татарстан
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