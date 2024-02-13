Американский журналист Хинкл согласился со словами Карлсона о Москве

Американский журналист Джексон Хинкл согласился с мнением коллеги Такера Карлсона о том, что Москва намного чище и безопаснее, чем любой крупный город в их собственной стране.

«Я с этим полностью согласен», – написал Джексон Хинкл в своем аккаунте в X (бывшая соцсеть Twitter).

На полях Всемирного правительственного саммита в Дубае Такер Карлсон, посетивший Москву, заявил, что российская столица намного чище, безопаснее и красивее, чем любой город США.

Напомним, американский журналист взял интервью у Президента РФ Владимира Путина, оно продлилось более двух часов. Позднее была опубликована полная видеоверсия их беседы. В социальной сети X число просмотров записи с разговором к данному моменту достигло 199,8 млн, на видеохостинге YouTube — 16 млн. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Такер Карлсон сам предложил взять интервью у Владимира Путина.