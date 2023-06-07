Американский телеканал раскрыл возможную причину атаки беспилотников ВСУ на Москву

Мишенью для беспилотников, атаковавших Москву и Московскую область 30 мая, могли стать дома, где живут офицеры российской Службы внешней разведки. Об этом передает телеканал NBC со ссылкой на американского чиновника.

«Беспилотники поразили, по крайней мере, один жилой дом, связанный со Службой внешней разведки. Здание принадлежало российскому государственному учреждению, имеющему контракты с воинской частью, которая, как известно, является прикрытием для Службы внешней разведки», — цитирует газета «Ъ».

В то же время американский телеканал предупредил об отсутствии достоверной информации о том, была ли в результате атаки повреждена квартира кого-либо из офицеров или ранен кто-то из них.

Утром 30 мая Министерство обороны РФ сообщило об атаке на Москву, организованной при помощи 8 беспилотных аппаратов самолетного типа. По словам мэра Сергея Собянина, несколько зданий, в которые попали дроны, получили незначительные повреждения, жители домов были эвакуированы на время работы спецслужб. Серьезно в результате удара никто не пострадал.

Президент России Владимир Путин увидел в случившемся ответ на удар по зданию военной разведки в Киеве и попытку спровоцировать РФ на ответную агрессию.