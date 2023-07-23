Американский адмирал потребовал атаковать корабли ВМФ России ради зерновой сделки

США и другие страны-члены НАТО должны сопровождать корабли с украинским зерном в Черном море и атаковать корабли ВМФ России в случае угрозы, заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис изданию Foreign Policy. Он призвал альянс выступить с «предупреждением» в адрес Черноморского флота России.

Ставридис участвовал в операции «Твердые намерения» по конвоированию нефтяных танкеров в Персидском заливе во время ирано-иракской войны. Аналогичную систему он предложил внедрить для продления зерновой сделки.

«НАТО и США могли бы сопровождать грузы зерна в море, и у них достаточно возможностей, чтобы сделать это с тремя крупными странами НАТО в Черном море. <…>», – сказал он, добавив, что НАТО должен «открывать ответный огонь» в случае атаки на корабли, которые будут перевозить зерно.

Российской стороне нужно разрешить посещать и обыскивать торговые суда, заявил в свою очередь профессор международного морского права в Военно-морском колледже США Джеймс Краска. «Есть применимые основные гуманитарные принципы, и вы не можете вступать с ними в бой или обращаться с ними как с мишенью», – приводит издание его слова.

Напомним, о прекращении действия зерновой сделки в Кремле объявили 17 июля, объяснив это тем, что другие договоры не выполняют условия российской стороны. Позднее Минобороны России заявило, что следующие в украинские порты суда будут считать перевозчиками военных грузов. Условия возобновления сделки затем раскрыл Президент РФ Владимир Путин.

Украинский лидер Владимир Зеленский накануне заявил, что в ближайшее время состоится Совет Украина — НАТО по зерновой сделке.