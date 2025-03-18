Альметьевский волонтер ежедневно готовит сотни порций каши для бойцов СВО

Фото предоставлено Антоном Николаевым

В небольшом доме на окраине Альметьевска каждый день кипит работа. Здесь пенсионер Равиль Камалов превращает килограммы мяса и крупы в порции каши для бойцов. Почти 600 упаковок в месяц – таков его личный вклад в поддержку участников специальной военной операции.

«Делаю в пакетах – так ребятам удобнее, можно в карман положить», – пояснил волонтер, аккуратно укладывая в вакуумную упаковку мясо, жареный лук с морковью, крупу, специи и горячий бульон. После этого пакеты отправляются в автоклав – при температуре 125 градусов под высоким давлением каша готовится несколько часов.

Фото предоставлено Антоном Николаевым

Несмотря на проблемы со здоровьем – Равиль Камалов имеет вторую группу инвалидности – он работает без выходных. Говорит, что без поддержки семьи и волонтеров было бы сложно: крупу регулярно поставляют волонтерские штабы, а внучки передают на фронт сладости.

Меню постоянно расширяется. Помимо гречки, перловки, фасоли и риса, Камалов недавно начал готовить плов. Впереди новый проект – рыбные консервы. «Скоро сезон удочек, вот и хочу попробовать», – поделился планами волонтер.

Фото предоставлено Антоном Николаевым

Сегодня 50 готовых порций он повезет в штаб «Надежный тыл», откуда их отправят бойцам. Вместо каши домой он увезет новые запасы круп и банок – завтра снова предстоит работа.

Чтобы процесс не прерывался, волонтеру нужна помощь – продукты и упаковка расходуются очень быстро. «Одному тянуть тяжело, но пока силы есть – буду делать», – сказал Равиль Камалов, закладывая в автоклав очередную партию горячих обедов.

Фото предоставлено Антоном Николаевым

Какая помощь необходима Равилю, можно узнать у волонтеров по телефону: 8-995-763-66-49, штаб «Надежный тыл».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Антоном Николаевым

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Антоном Николаевым

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.