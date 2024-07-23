Альметьевские волонтеры отправили в зону спецоперации СИП-кабель

Волонтеры Альметьевского района Татарстана отправили в зону спецоперации СИП-кабель. Средства на него собрали жители муниципалитета. Вместе с кабелем военнослужащим направили лекарства, газированную воду, одежду. Местные волонтеры уже не впервые отправляют шефскую помощь. Не так давно им удалось собрать средства на автомобиль.

«К нам обратился боец. Чтобы протянуть от своей позиции до другой деревни 4 километра кабеля. Он нужен для освещения и приготовления пищи», — рассказала волонтер Гузель Зуйкова.

Гузель живет в селе Новотроицкое. Она организовала штаб добровольцев пять лет назад. Женщина призналась, что собрать команду единомышленников было непросто. Поначалу помогали жителям города и района, инициировали сборы. Теперь штаб работает и для военнослужащих.

«У нас в деревне много военнослужащих. Это все в душу засело. Матери, которые ждут, не спят ночью. Рассказывают о своих сыновьях», — заявила волонтер.

Деньги на покупку кабеля пожертвовали жители района. Вместе с ним волонтеры отправляют носки, лекарства, воду. Эта не первая отправка. В сборе некоторых партий помощи участвовали и соседние регионы.

«Нам помогал в этом весь Альметьевск, Новотроицкое, Аппаково. Район в целом хорошо помог. Башкирия помогла», — пояснила Гузель Зуйкова.

Груз этого штаба прибудет в зону боевых действий уже в третий раз. Добровольцы принимают в свои ряды всех желающих. Чтобы стать одним из них или помочь организации, нужно обратиться по адресу: ул. Шевченко, д. 144.

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