Альметьевск отправил на передовую средства связи, дроны и УАЗы

Альметьевск продолжил свою традицию помощи бойцам специальной военной операции, отправив 10 тонн гуманитарного груза в полк 1232. Часть помощи также будет передана в полк 430 и «Тимер». Это уже 41-я отправка, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района РТ.

В состав груза вошли два автомобиля УАЗ, подарки от жителей города к 23 февраля, маскировочные сети, медикаменты, средства связи, квадрокоптеры, дроны и другие технические устройства.

«Благодарим всех неравнодушных жителей, депутатский корпус и предприятия города за поддержку наших военнослужащих!» — подчеркнули в пресс-службе муниципального образования.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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