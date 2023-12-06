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Алина Загитова планирует стать тренером в собственной школе фигурного катания в Казани
Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что намерена работать тренером в школе фигурного катания, которая будет построена в Казани в 2024 году.
«Этот проект для меня не просто передача ему своего имени, я буду полностью вникать во все процессы. Это масштабная работа моей жизни, мне очень интересно», — сказала спортсменка, отвечая на вопрос «Матч ТВ» о том, будет ли фигуристка сама тренировать детей.
Загитова отметила, что школа будет уникальной, в ней будет много того, чего нет в других подобных учреждениях. Фигуристка поблагодарила руководство Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле.
В июне олимпийская чемпионка встретилась с Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Во время встречи они обсудили реализацию проекта в республике. Позже, в сентябре, министр спорта Владимир Леонов анонсировал открытие школы фигурного катания Алины Загитовой в Татарстане уже в 2024 году. Он также рассказал, где будет размещен новый объект.
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