Алина Загитова планирует стать тренером в собственной школе фигурного катания в Казани

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что намерена работать тренером в школе фигурного катания, которая будет построена в Казани в 2024 году.

«Этот проект для меня не просто передача ему своего имени, я буду полностью вникать во все процессы. Это масштабная работа моей жизни, мне очень интересно», — сказала спортсменка, отвечая на вопрос «Матч ТВ» о том, будет ли фигуристка сама тренировать детей.

Загитова отметила, что школа будет уникальной, в ней будет много того, чего нет в других подобных учреждениях. Фигуристка поблагодарила руководство Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле.

В июне олимпийская чемпионка встретилась с Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Во время встречи они обсудили реализацию проекта в республике. Позже, в сентябре, министр спорта Владимир Леонов анонсировал открытие школы фигурного катания Алины Загитовой в Татарстане уже в 2024 году. Он также рассказал, где будет размещен новый объект.