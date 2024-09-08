Алексей Песошин проголосовал на выборах в Госсовет Татарстана

Фото: портал Правительства РТ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в голосовании на выборах депутатов Госсовета РТ VII созыва. Он отдал свой голос на избирательном участке в средней общеобразовательной школе №143 по ул. Четаева в Казани, сообщает портал Правительства республики.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва проходят сегодня, 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. ЦИК Татарстана зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что свой голос отдали Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. К полудню на выборах в Госсовет Татарстана проголосовали 32,2% избирателей.