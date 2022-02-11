Александр Тихонов: «Валиева правильно сделает, если решит выступать за другую страну»

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал ситуацию вокруг положительного допинг-теста Камилы Валиевой. По словам заслуженного мастера спорта, Камила сделает верно, если примет предложение выступать за другое государство.

«Хоть в одной стране за последние 10 лет случилось что-нибудь подобное? Нет! Мы уже отстранены, мы не имеем ни гимна, ни флага, ни лица – ни хрена. Кто мы на сегодняшний день на Олимпиаде? Филиал олимпийских колец МОК! У нас запросто – поехать в составе делегации и показать свою бесстыжую рожу, а проследить за тем, чтобы спортсменка, 15-летняя девочка, звезда спокойно выступала…

Представляете ее состояние сейчас? Россия – уникальная страна. Я еще 20 лет назад сказал: мы обречены на вымирание. Камила – грамотнейшая и честная, и не сохранить такую звезду… Если ей вдруг предложат выступать за другое государство, она правильно сделает, если согласится», – цитирует Александра Тихонова Metaratings.

Напомним, что сегодня слова поддержки Камиле Валиевой выразил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее спортивная редакция «Татар-информ» опубликовала оперативный материал о ситуации с допингом Валиевой. До этого олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал посадить в тюрьму тех, кто дал запрещенный препарат Валиевой.