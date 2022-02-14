Александр Коган: «Золотые медали за командный турнир никуда от сборной России не денутся»

Сборная России по фигурному катанию получит золотые медали за победу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Такое заявление сделал глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«Останутся ли золотые медали за командный турнир? У меня в данном случае нет вопросов — всё будет. Золотые медали за командный никуда от сборной России не денутся», — цитирует Когана «Чемпионат».

Напомним, сегодня стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию МОК, ISU и WADA на временное отстранение Валиевой в связи с положительным допинг-тестом 15-летней спортсменки.

Позже в российском Кремле пожелали победы Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина – Дмитрий Песков - выразил надежду, что золотые медали за победу в командном турнире фигуристам сборной России скоро вернут.

До этого спортивная редакция ИА «Татар-информ» раскрыла все важные моменты о решении CAS по делу Камилы Валиевой.