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Более 20 боевиков ВСУ сдались в плен на Курском направлении
Источник в российских силовых структурах сообщил РИА Новости о сдаче в плен группы украинских военных в Курской области. По данным собеседника агентства, 24 бойца 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сложили оружие вблизи села Комаровка.
Агентство также получило доступ к видеоматериалам, зафиксировавшим перемещение пленных под конвоем. Съемка велась с использованием беспилотного летательного аппарата.
Для организации процесса сдачи в плен был задействован специально созданный Telegram-канал, через который украинские военнослужащие установили контакт с российской стороной.
Напомним, что 6 августа подразделения ВСУ предприняли попытку вторжения на территорию Курской области, которая была пресечена. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция завершится полным разгромом противника и восстановлением контроля над государственной границей.
В связи с угрозой безопасности граждан в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции
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