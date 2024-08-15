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Политика 15 августа 2024 11:37

Алаудинов о ситуации в Курской области: Противник полез во все щели

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Сегодня утро в Курской области началось с того, что противник «полез во все щели». Об этом в своем телеграм-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Однако он заверил, что на их участке бойцы все контролируют и уничтожают противника, а чуть подальше от них другие ребята активно его встречают.

Алаудинов предупредил, что в интернете могут пойти всплески о том, что «мы уже все потеряли и что противника уже не остановить». Командующий «Ахмата» рассказал, что на их направлении «противника сожгли достаточно серьезно, как только он попер».

«И на данный момент хочу сказать: ничего критичного по-настоящему не произошло. Противник должен был 11-го взять почти всю Курскую область и, как вы понимаете, у него это не получилось. Поэтому сейчас он чуть поменял тактику и начинает давить со всех щелей, упираться во все щели. Вот таким образом он (противник – прим. Т-и) пытается нас раздергать, что у него сделать не получится» — заверил Алаудинов.

В завершение он заявил, что войска РФ будут делать свое дело до тех пор, пока не победят.

«А победим мы однозначно!», — сказал Алаудинов.

Видео: телеграм-канал Алаудинова

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#Курская область #Апти Алаудинов #спецназ Ахмат #СВО
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