Алабаю Минниханова Акдусу исполнилось четыре года

Алабай Акдус в 2023 году

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Принадлежащему Раису Татарстана Рустаму Минниханову алабаю Акдусу исполнилось четыре года. Об этом рассказала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Сегодня вашему любимчику Ак Дусу исполняется 4 года. В 2021 году крохотного алабая Рустаму Минниханову подарил Президент Туркменистана. Как символ особого уважения и крепкой дружбы. Судя по тому, как Ак Дус возмужал, дружба эта из года в год крепнет», – написала Галимова.

Руководитель пресс-службы Раиса РТ также опубликовала видеоролик 2021 года, на котором запечатлено первое знакомство Рустама Минниханова с будущим питомцем.

Щенка алабая белого окраса Рустаму Минниханову подарил в 2021 году бывший тогда Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Раис Татарстана регулярно делится фотографиями домашнего питомца. Зимой он опубликовал фото сертификата о чипировании Акдуса и призвал татарстанцев регистрировать своих собак.

Видео: t.me/galimovatatarstan.