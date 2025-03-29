news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 29 марта 2025 10:10

Алабаю Минниханова Акдусу исполнилось четыре года

Читайте нас в
Телеграм
Алабаю Минниханова Акдусу исполнилось четыре года
Алабай Акдус в 2023 году
Фото: t.me/rustamminnikhanov

Принадлежащему Раису Татарстана Рустаму Минниханову алабаю Акдусу исполнилось четыре года. Об этом рассказала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Сегодня вашему любимчику Ак Дусу исполняется 4 года. В 2021 году крохотного алабая Рустаму Минниханову подарил Президент Туркменистана. Как символ особого уважения и крепкой дружбы. Судя по тому, как Ак Дус возмужал, дружба эта из года в год крепнет», – написала Галимова.

Руководитель пресс-службы Раиса РТ также опубликовала видеоролик 2021 года, на котором запечатлено первое знакомство Рустама Минниханова с будущим питомцем.

Щенка алабая белого окраса Рустаму Минниханову подарил в 2021 году бывший тогда Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Раис Татарстана регулярно делится фотографиями домашнего питомца. Зимой он опубликовал фото сертификата о чипировании Акдуса и призвал татарстанцев регистрировать своих собак.

Видео: t.me/galimovatatarstan.

читайте также
Минниханов опубликовал фото алабая Акдуса, «поздравляющего» с 8 Марта
Минниханов чипировал Акдуса и призвал татарстанцев зарегистрировать своих собак
Минниханов чипировал Акдуса и призвал татарстанцев зарегистрировать своих собак
#Рустам Минниханов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Кристина и дети живы: что известно о семье врачей из РТ – пассажирах батискафа в Хургаде

Кристина и дети живы: что известно о семье врачей из РТ – пассажирах батискафа в Хургаде

28 марта 2025
Синоптик Шувалов заявил, что метеорологическое лето в Татарстан придет рано

Синоптик Шувалов заявил, что метеорологическое лето в Татарстан придет рано

28 марта 2025