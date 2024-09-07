Актриса Елена Захарова станет хедлайнером «Пастернаковских чтений» в Менделеевске

Специальным гостем литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения» станет известная актриса театра и кино Елена Захарова. Мероприятие, напомним, пройдет в Менделеевске с 20 по 22 сентября.

Актриса представит моноспектакль, во время которого прозвучат отрывки из таких произведений, как «Бешеные деньги» Александра Островского, «Женитьба» Николая Гоголя, «Машенька» Владимира Набокова, а также стихи Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и других.

Глава Менделеевского района Радмир Беляев подчеркнул, что организаторы тщательно подбирали каждого из хедлайнеров.

«Нам важно, чтобы их творчество откликалось у жителей Татарстана, — объяснил он. — И сегодня мы видим, что сформировалась такая программа, которую стремятся посетить не только жители малого города, но и жители столичных городов».

Как стало известно ранее, в 2024 году фестиваль посвятят не только Борису Пастернаку, но и другим видным литературным и культурным деятелям того периода: Анне Ахматовой, Анастасии и Марине Цветаевой, Владимиру Маяковскому, Александру Вертинскому и другим.

Так, например, романсы на стихотворения поэтов Серебряного века на «Пастернаковских чтениях» прозвучат в исполнении заслуженной артистки России Нины Шацкой. Отрывки из знаменитого спектакля «Мастер и Маргарита» представит Сергей Алдонин.