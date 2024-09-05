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Солист группы Brazzaville призвал посетить «Пастернаковские чтения» в Менделеевске
Вокалист и лидер группы Brazzaville Дэвид Артур Браун, посетив Россию, узнал о международном литературно-театральном фестивале «Пастернаковские чтения», который проходит в Менделеевске. Музыкант призвал всех посетить это масштабное событие, которое пройдёт 20-22 сентября.
Сам певец признался, что больше всего любит путешествовать и читать книги, а также увлекается кулинарным искусством. Для участия в челлендже Дэвид выбрал стихотворение «Зима приближается» Бориса Пастернака. Текст он прочитал в переводе на английский язык, но поприветствовал зрителей на русском.
Фестиваль с первого года своего существования имеет статус международного и проходит под эгидой ЮНЕСКО. Традиционно перед его началом любители поэзии присоединяются к челленджу и записывают видео с чтением стихотворений. Авторы всех видео становятся участниками конкурса.
«Челлендж, во-первых, показывает, как много людей во всем мире любят поэзию, знают русских авторов. А во-вторых — позволяет нам всем еще раз вспомнить строки знаменитых произведений. Мы рады, что каждый год география участников становится всё шире», — отметил глава района Радмир Беляев.
В прошлом году в челлендже приняли участие сотни людей из разных городов. Сам фестиваль поддержали Константин Хабенский и Равшана Куркова, гостями мероприятия стали Эммануил Виторган и Ольга Кабо. В этом году ожидается участие актеров Екатерины Волковой и Сергея Алдонина, заслуженных артистов России Нины Шацкой и Александра Покидченко.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Пастернаковские чтения» пройдут на новой смотровой площадке Менделеевска.
Видео предоставлено пресс-службой Менделеевского района РТ.
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