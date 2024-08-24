Народный артист Князев пригласил на «Пастернаковские чтения» в Менделеевск

Народный артист, лауреат Государственной премии России Евгений Князев дал старт традиционному поэтическому челленджу международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения», который пройдет в Менделеевске. Событие запланировано на сентябрь.

Специально для события Князев записал видео, в котором читает стихотворение Бориса Пастернака «Зима приближается», а также приглашает всех в Менделеевск.

«Дорогие друзья! Я, Евгений Князев, народный артист России, артист театра имени Евгения Вахтангова, приглашаю вас посетить ежегодный поэтический фестиваль „Пастернаковские чтения“, участником которого в прошлом году я был. А в этом году он пройдет в Татарстане, в городе Менделеевске», — обратился ко всем актер.

В прошлом году Евгений Князев стал специальным гостем фестиваля и выступил на главной сцене Менделеевска в финале «Пастернаковских чтений». В этом году на фестивале покажут кинофильм «Мастер и Маргарита», в котором он снимался. Символично, что народный артист и открыл традиционный поэтический челлендж.

Принять участие в челлендже может любой желающий. Для этого нужно записать видео с прочтением любимого произведения Бориса Пастернака или его современников — Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, Валерия Брюсова, Осипа Мандельштама, выслать видео в официальную группу «Пастернаковских чтений» и опубликовать в своих социальных сетях с хэштегом #пастернаковскиечтения2024. Организаторы выберут победителей и наградят на площадке фестиваля.

Фестиваль «Пастернаковские чтения» пройдет в Менделеевске с 20 по 22 сентября. Ранее стало известно, что специальными гостями события станут российский актер и режиссер Сергей Алдонин и актриса, певица и автор песен Екатерина Волкова, а заслуженная артистка России Нина Шацкая исполнит романсы на стихи поэтов Серебряного века.