Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Артистка Нина Шацкая пригласила жителей страны на «Пастернаковские чтения»
Заслуженная артистка России Нина Шацкая записала видеоприглашение с призывом посетить Менделеевск в дни международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения». Певица, постоянная участница программы «Романтика романса» на телеканале «Россия Культура», представит на фестивале авторскую концертную программу.
«В сентябре, с 20 по 22 сентября, в Татарстане, в городе Менделеевске, пройдет фестиваль „Пастернаковские чтения“. В этом году в рамках фестиваля будут звучать не только стихи и проза Бориса Пастернака, но и поэзия его современников. Я привожу программу на стихи Марины Цветаевой и Анны Ахматовой. Прозвучат авторские романсы, специально написанные композиторами Златой Раздолиной и Дмитрием Селипановым. Приходите! Жду встречи с вами», — пригласила певица.
Нина Шацкая также стала участницей литературного челленджа, который организаторы запустили в преддверии международного фестиваля. Она прочла стихотворение Марины Цветаевой «Другие — с очами и с личиком светлым...».
Присоединиться к челленджу может каждый, прочитав любимое стихотворение Бориса Пастернака или его современников и разместив в социальных сетях с хэштегом #пастернаковскиечтения2024.
Нина Шацкая выступит на фестивале в сопровождении заслуженного артиста России, композитора и пианиста Александра Покидченко. Лауреат международных конкурсов, приглашенный педагог Молодежной оперной программы Большого театра России известен как автор моноспектаклей по творчеству Пушкина, Бальмонта, Гумилева и других.
Презентуемая в Менделеевске программа состоит из романсов, специально написанных композиторами на стихи Ахматовой и Цветаевой для Нины Шацкой. Прозвучат также романсы из кинофильмов. На сцену в Менделеевске выйдет артистка, выступающая на лучших концертных площадках России, в числе которых — ГКЗ имени Чайковского, концертный зал Кремлевского Дворца съездов, Московский международный дом музыки, Большой театр, Петербургский концертный зал «Октябрьский», Московский Театр эстрады.
Международный фестиваль «Пастернаковские чтения» пройдет под эгидой ЮНЕСКО в Менделеевске с 20 по 22 сентября. В прошлом году он собрал больше 5 тыс. гостей со всей страны.
Фото предоставлено пресс-службой Менделеевского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»