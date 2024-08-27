Артистка Нина Шацкая пригласила жителей страны на «Пастернаковские чтения»

Заслуженная артистка России Нина Шацкая записала видеоприглашение с призывом посетить Менделеевск в дни международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения». Певица, постоянная участница программы «Романтика романса» на телеканале «Россия Культура», представит на фестивале авторскую концертную программу.

«В сентябре, с 20 по 22 сентября, в Татарстане, в городе Менделеевске, пройдет фестиваль „Пастернаковские чтения“. В этом году в рамках фестиваля будут звучать не только стихи и проза Бориса Пастернака, но и поэзия его современников. Я привожу программу на стихи Марины Цветаевой и Анны Ахматовой. Прозвучат авторские романсы, специально написанные композиторами Златой Раздолиной и Дмитрием Селипановым. Приходите! Жду встречи с вами», — пригласила певица.

Нина Шацкая также стала участницей литературного челленджа, который организаторы запустили в преддверии международного фестиваля. Она прочла стихотворение Марины Цветаевой «Другие — с очами и с личиком светлым...».

Присоединиться к челленджу может каждый, прочитав любимое стихотворение Бориса Пастернака или его современников и разместив в социальных сетях с хэштегом #пастернаковскиечтения2024.

Нина Шацкая выступит на фестивале в сопровождении заслуженного артиста России, композитора и пианиста Александра Покидченко. Лауреат международных конкурсов, приглашенный педагог Молодежной оперной программы Большого театра России известен как автор моноспектаклей по творчеству Пушкина, Бальмонта, Гумилева и других.

Презентуемая в Менделеевске программа состоит из романсов, специально написанных композиторами на стихи Ахматовой и Цветаевой для Нины Шацкой. Прозвучат также романсы из кинофильмов. На сцену в Менделеевске выйдет артистка, выступающая на лучших концертных площадках России, в числе которых — ГКЗ имени Чайковского, концертный зал Кремлевского Дворца съездов, Московский международный дом музыки, Большой театр, Петербургский концертный зал «Октябрьский», Московский Театр эстрады.

Международный фестиваль «Пастернаковские чтения» пройдет под эгидой ЮНЕСКО в Менделеевске с 20 по 22 сентября. В прошлом году он собрал больше 5 тыс. гостей со всей страны.