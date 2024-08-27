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Культура 27 августа 2024 13:51

Артистка Нина Шацкая пригласила жителей страны на «Пастернаковские чтения»

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Заслуженная артистка России Нина Шацкая записала видеоприглашение с призывом посетить Менделеевск в дни международного литературно-театрального фестиваля «Пастернаковские чтения». Певица, постоянная участница программы «Романтика романса» на телеканале «Россия Культура», представит на фестивале авторскую концертную программу.

«В сентябре, с 20 по 22 сентября, в Татарстане, в городе Менделеевске, пройдет фестиваль „Пастернаковские чтения“. В этом году в рамках фестиваля будут звучать не только стихи и проза Бориса Пастернака, но и поэзия его современников. Я привожу программу на стихи Марины Цветаевой и Анны Ахматовой. Прозвучат авторские романсы, специально написанные композиторами Златой Раздолиной и Дмитрием Селипановым. Приходите! Жду встречи с вами», — пригласила певица.

Нина Шацкая также стала участницей литературного челленджа, который организаторы запустили в преддверии международного фестиваля. Она прочла стихотворение Марины Цветаевой «Другие — с очами и с личиком светлым...».

Присоединиться к челленджу может каждый, прочитав любимое стихотворение Бориса Пастернака или его современников и разместив в социальных сетях с хэштегом #пастернаковскиечтения2024.

Нина Шацкая выступит на фестивале в сопровождении заслуженного артиста России, композитора и пианиста Александра Покидченко. Лауреат международных конкурсов, приглашенный педагог Молодежной оперной программы Большого театра России известен как автор моноспектаклей по творчеству Пушкина, Бальмонта, Гумилева и других.

Презентуемая в Менделеевске программа состоит из романсов, специально написанных композиторами на стихи Ахматовой и Цветаевой для Нины Шацкой. Прозвучат также романсы из кинофильмов. На сцену в Менделеевске выйдет артистка, выступающая на лучших концертных площадках России, в числе которых ГКЗ имени Чайковского, концертный зал Кремлевского Дворца съездов, Московский международный дом музыки, Большой театр, Петербургский концертный зал «Октябрьский», Московский Театр эстрады.

Международный фестиваль «Пастернаковские чтения» пройдет под эгидой ЮНЕСКО в Менделеевске с 20 по 22 сентября. В прошлом году он собрал больше 5 тыс. гостей со всей страны.

Фото предоставлено пресс-службой Менделеевского района РТ.

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