Активных жителей Менделеевска наградили медалями «За содействие СВО»

Активисты Менделеевского района Райхан Сабирзянов, Марина Глебова, Рузаль Шаймухаметов приказом Министерства обороны Российской Федерации награждены медалями «За содействие СВО». Об этом на деловом понедельнике сообщила замглавы Лейсан Галеева.

Награды вручены за помощь и активное участие в деятельности по поддержке военнослужащих, выполняющих задачи в ходе СВО, и их семей.

За оказание поддержки военнослужащим войсковой части 53701, выполняющим задачи на СВО, Благодарственным письмом командира войсковой части 53701 награждена Ирина Данилова.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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