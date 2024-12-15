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Активистки Нурлата организовали сбор средств для воспитанников детского дома в ЛНР
В Нурлате мусульманки, обучающиеся основам ислама в образовательном центре на курсах при мечети «Миннегель», организовали сбор средств для сирот Лутугинского детского дома Луганской Народной Республики.
«Одна из женщин, обучающихся в образовательном центре имени Ахмадзаки хазрата Сафиуллина, сообщила, что порядка 200 сиротам, находящимся в детском доме, требуются теплая одежда, одеяла», — рассказала руководитель Союза мусульманок района Альфия Хасанова.
Об этом Альфия Хасанова рассказала единомышленницам, и все они присоединились к благотворительной акции. В результате на собранные средства приобрели более 20 одеял, теплые носки, варежки для детей разных возрастов, шапки.
«Я благодарна всем своим обучающимся за то, что они протянули руку помощи детям, очень рано познавшим горечь войны, потерю близких людей. Пусть все, что мы делаем, будет ради Всевышнего и принесет благо сиротам», — поделилась женщина.
По инициативе мухтасибата района регулярно организуется и сбор финансовой помощи землякам — участникам специальной военной операции. Оказываются и другие виды благотворительной помощи.
«Не так давно из Союза мусульманок Татарстана поступили новые футболки, лосины, кофты, трико для детей от рождения до 10 лет. Часть из них мы передали детям из многодетных семей, чьи отцы участвуют в специальной военной операции», — отметила Альфия Хасанова.
Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.
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Материал подготовлен при участии Гузель Садыковой.
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