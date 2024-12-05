Актанышцы провели концерт «Мы вместе» в поддержку земляков–бойцов СВО

Фото предоставлено волонтерами «Мы вместе»

В селе Аккузево Актанышского района состоялся благотворительный концерт «Мы вместе» в поддержку соотечественников, участвующих в спецоперации. Концертная группа волонтеров представила сельчанам интересную программу.

Концерт провел преподаватель технологического техникума и артист Рустам Мусин. На сцене также выступили самодеятельные артисты из села Аккузево, приехали певцы и танцоры из сел Казкеево и Старое Байсарово.

Сельчане высоко ценят талантливых деятелей искусства, и такие мероприятия становятся важной частью культурной жизни села.

Глава Аккузевского сельского поселения Галина Ибрагимова отметила, что местные жители внесли большой вклад в поддержку военнослужащих.

«Когда пригласили на благотворительный концерт, мы не ставили точную цену билета. Несмотря на это, наши сельчане внесли большой вклад в поддержку наших ребят, участвовавших в специальной военной операции. Те, кто не мог прийти на концерт, сдавали деньги сотрудникам клуба», – сказала она.

Такой активный отклик жителей подчеркивает сплоченность сообщества и готовность помочь тем, кто защищает родину. Такие благотворительные концерты, как «Мы вместе», не только собирают средства, но и укрепляют дух единства среди людей.

В результате благотворительного мероприятия было собрано 22,5 тыс. рублей в поддержку бойцов СВО.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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