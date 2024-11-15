Актанышцы отвезут землякам в зону СВО очередную партию гумпомощи

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В молодежном центре «Яшьлек» Актаныша активно идет подготовка и сбор гуманитарной помощи для земляков, участвующих в специальной военной операции. Грузовой автомобиль с необходимыми грузами отправится из Актанышского района завтра, 16 ноября.

Волонтеры фонда «Мы вместе» трудятся над заполнением именных коробок для каждого участника операции. Как рассказала волонтер Лилия Гикрамина, подготовлено 170 коробок: 85 из них содержат продукты питания, а остальные 85 — предметы первой необходимости.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Волонтеры призвали жителей района принять участие в подготовке гуманитарной помощи. Женщины занимаются упаковкой коробок в специальную стрейч-пленку, а мужская сила потребуется для транспортировки посылок в грузовик и аккуратной укладки в автомобиль.

Молодежный центр «Яшьлек» открыт для всех желающих с 8 до 16 часов.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

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Фото предоставлено Лейсан Газизовой