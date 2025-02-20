Актанышцы отправили бойцам СВО шефскую помощь и автомобили

Актанышский район Татарстана отправил очередную партию шефской помощи в зону СВО. В посылках – продукты, медикаменты, теплая одежда и другие необходимые вещи. Однако на этот раз помощь оказалась еще более масштабной: по просьбе бойцов жители Актаныша собрали и передали им автомобили для выполнения боевых задач.

«Мы знаем, как важно поддерживать наших ребят не только словами, но и делами. Как только получили просьбу о машинах, сразу начали действовать. Спасибо всем, кто откликнулся и помог», – рассказал один из организаторов акции.

В мероприятии принял участие глава Актанышского района Ленар Зарипов. От имени всех актанышцев, включая тех, кто живет за пределами района, он поздравил бойцов с Днем защитника Отечества и подчеркнул, что защитники Родины всегда могут рассчитывать на поддержку своих земляков.

Особые напутственные слова он адресовал Руслану Ханову и Алмазу Мирзину, которые отправились в зону боевых действий.

«Желаю вам добрых дорог, крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой. Вы – наша гордость и опора», – сказал Ленар Зарипов.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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